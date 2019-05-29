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İstanbul il ve ilçe seçim müdürlerinin ifadelerine başvuruldu

Özden ATİK / İstanbul, - İSTANBUL'da 31 Mart Yerel Seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul İl Seçim Kurulu Müdürü ile 10 ilçe seçim kurulu müdürünün "şüpheli" sıfatıyla ifadeleri...

İstanbul il ve ilçe seçim müdürlerinin ifadelerine başvuruldu

Özden ATİK / İstanbul, - İSTANBUL'da 31 Mart Yerel Seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul İl Seçim Kurulu Müdürü ile 10 ilçe seçim kurulu müdürünün "şüpheli" sıfatıyla ifadeleri alındı. 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "yerel seçimlerde sandık sayımlarında ve veri girişlerinde usulsüzlük yapıldığı, oy usulsüzlüğünün ortaya çıkmasının engellendiği ve kamu görevlisi olmayanların sandık kurullarına atandığı" iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında, İstanbul İl Seçim Kurulu Müdürü F.Ş, ile Şişli, Beşiktaş, Fatih, Beyoğlu, Arnavutköy, Kağıthane, Sarıyer, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa ve Sultangazi ilçe seçim müdürlerinin "şüpheli" sıfatıyla ifadelerine başvuruldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma devam ediyor.


 

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