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İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü:  Vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile ıspanak tüketebilirler

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL () İSTANBUL İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Ispanaktan kaynaklandığı iddia edilen zehirlenme olayları hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü: Bakanlığımıza...

GENEL 06.11.2019, 21:00
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü:  Vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile ıspanak tüketebilirler

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL () İSTANBUL İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Ispanaktan kaynaklandığı iddia edilen zehirlenme olayları hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü: Bakanlığımıza ulaşan tüm ihbarlar değerlendirilmiş; ayrıca, sağlık kuruluşlarına başvuranların evlerinden ve ıspanak satın aldıkları işletmelerden numuneler alınmış, analiz edilmek üzere Bakanlığımız laboratuvarlarına gönderilmiştir. Mikrobiyolojik analizlerde zehirlenmeye sebep olacak herhangi bir mikroorganizma tespit edilmemiştir. Nitrat ve nitrit kalıntısı yönünden yapılan analizlerde herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile ıspanak tüketebilirler." denildi. 
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü geçtiğimiz Cumartesi günü İstanbul'da 149 kişinin ıspanak yedikten sonra rahatsızlanmasının ardından başlatılan analiz ve inceleme çalışmaları hakkında açıklama yaptı.
Açıklamada, "Bakanlığımıza ulaşan tüm ihbarlar değerlendirilmiş; ayrıca, sağlık kuruluşlarına başvuranların evlerinden ve ıspanak satın aldıkları işletmelerden numuneler alınmış, analiz edilmek üzere Bakanlığımız laboratuvarlarına gönderilmiştir. Mikrobiyolojik analizlerde zehirlenmeye sebep olacak herhangi bir mikroorganizma tespit edilmemiştir. Nitrat ve nitrit kalıntısı yönünden yapılan analizlerde herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Ispanağın içeresinde tespit edilen yabancı otların zehirlenmeye neden olabileceği şüphesi üzerine laboratuvarlarımızda yapılan ileri analizlerde yabani otlarda "atropin ve scopalamin" maddeleri tespit edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, ıspanakların satıldığı marketlerden, manavlardan ve sebze meyye hallerinden başlanarak, geri izleme yapılmış ve üretim yerleri tespit edilmiştir. Geri izleme kapsamında sebze meyve hallerinden ve tarlalardan ıspanak numuneleri alınmıştır. Alınan ıspanak numuneleri atropin, scopalamin, pestisit, ağır metal (kurşun, kadmiyum, arsenik), nitrit ve nitrat analizleri yapılmak üzere laboratuvara gönderilmiştir. Alınan numunelerde 620 çeşit pestisit ve herbisit (zirai mücadele ilacı) ile ilgili analiz yapılmıştır. Akut zehirlenmeye neden olacak herhangi bir etken maddeye rastlanmamıştır. Ayrıca; atropin, scopalamin, ağır metal (kurşun, kadmiyum, arsenik), nitrit ve nitrat analizleri yönünden uygunsuzluk tespit edilmemiştir. Sebzelerin tazeliğinin korunması ve daha güzel görünmesi amacıyla satış noktalarında antifriz kullanıldığı yönündeki iddialar üzerine de alınan ıspanak örnekleri antifriz etken maddeleri bakımından taranmış, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Ancak, sebze meyve hallerinden ve tarlalardan alınan ıspanakların içerisine karışmış olan yabancı otların ayıklanmasıyla elde edilen numunelerin yapılan analizlerinde "atropin ve scopalamin" maddelerine rastlanmıştır. Söz konusu maddelerin yer aldığı otlara ilişkin tanımlama işlemleri yapılmıştır. Bu otlar halk dilinde Datura Stramonium (Şeytan Elması) ve Atropa Belladonna (Güzel Avrat Otu) tabir edilen yabani otlardır." denildi.

"VATANDAŞLARIMIZ GÖNÜL RAHATLIĞI İLE ISPANAK TÜKETEBİLİRLER"
Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:
"Ispanak gibi yeşil yapraklı sebzelerin tüketilmeden önce yabancı otların dikkatlice ayıklanması ve çok iyi bir şekilde temizlendikten sonra tüketilmesi oldukça önemlidir. Vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile ıspanak tüketebilirler. Bakanlığımız tarafından düzenli olarak gıdanın üretimi, ambalajlanması, depolanması dahil olmak üzere satışına kadar ki tüm aşamalarda denetim yapılmakta ve gerek görüldüğünde analiz amacıyla numune alınmaktadır. Eylül 2019 ayı itibariyle 961 bin 505 denetim yapılmış olup denetimlerimiz devam etmektedir. Gıda konusunda yapılacak her türlü ihbar ve şikayet, Bakanlığımız tarafından hassasiyetle değerlendirilmektedir. Vatandaşlarımız bu bildirimlerini il ve ilçe müdürlüklerimize, ayrıca ALO 174 Gıda Hattına yapabilirler."

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