İstanbul Havalimanı otoparkı 7 Nisan’a kadar ücretsiz

Anıl UÇAN/İSTANBUL () İSTANBUL Havalimanı’nda ilk tarifeli seferin yapıldığı tarihten itibaren ücretsiz olan otopark hizmeti 7 Nisan’a kadar uzatıldı.

İstanbul Havalimanı'nın resmi açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim 2018' de yapılmıştı. 31 Ekim 2018’de tarifeli seferler başlamış ve otoparklarda o günden bu yana ücretsiz hizmet veriliyordu. İGA’dan yapılan açıklamada, "İstanbul Havalimanı Otopark İşletmesi 7 Nisan 2019 tarihine kadar misafirlerine ücretsiz hizmet vermeye devam edecektir” denildi.