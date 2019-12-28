İstanbul Havalimanı'nda yılbaşı hareketliliği

Enver ALAS / İSTANBUL, () Yeni yıla farklı ülke ve şehirlerde girmek isteyenler, İstanbul Havalimanı'nda hareketliliğe neden oldu. Yılbaşı tatilini hafta sonuyla birleştiren yolcular nedeniyle hem gidişte hem gelişte zaman zaman yoğunluk yaşandı.

Sabah saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'na gelen yolcular, güvenlik kontrolünün ardından terminalde bilet ve bagaj işlemlerini gerçekleştirdi. Havalimanı personeli, iç ve dış hatlardaki giriş kapıları ile pasaport kontrol noktalarında yoğunluk oluşmaması için yolcuları yönlendirdi. Alınan önlemler sayesinde yolcuların sorunsuz bir şekilde uçaklarına binişi sağlandı. Yılbaşı tatili için seyahate çıkanlardan öğrenci olan Ömer Faruk Paksoy, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ailesinin yanına Mardin'e gittiğini belirten Paksoy, "İstanbul'da öğrenciyim. Yılbaşı tatili için Mardin'e evime gidiyorum. Şu anda da uçağımı bekliyorum. Havalimanında da herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadım. İşlemlerim sorunsuz bir şekilde halloldu. Benim için 20 gün civarında bir tatil olacak. Herkese güzel seneler diliyorum" diye konuştu.

SELANİK'TEN MARDİN'E YENİ YIL YOLCULUĞU

Yeni yıla Mardin'de girmeyi planlayan Yunanistan vatandaşı Kerasia Tamouridou, "Selanik'ten geliyorum. İstanbul'dan Mardin'e gideceğim. Hem yeni yıla Mardin'de girmek hem de orayı ziyaret etmek istiyorum. Yeni yıl mesajım ise sadece herkes için sağlık, barış ve huzur diliyorum" ifadelerini kullandı.

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