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İstanbul Havalimanı'nda 'Güvenlik farkındalığı eğitimi"

Enver ALAS -  İSTANBUL, () İSTANBUL Havalimanı'na yolcu taşımacılığı yapan 'Havaist'in çalışanlarına yönelik, 'Güvenlik farkındalığı ve trafikte dikkat edilmesi gereken temel kurallar eğitimi' verildi. Açılışta konuşan İstanbul...

GENEL 11.12.2019, 13:17

Enver ALAS -  İSTANBUL, () İSTANBUL Havalimanı'na yolcu taşımacılığı yapan 'Havaist'in çalışanlarına yönelik, 'Güvenlik farkındalığı ve trafikte dikkat edilmesi gereken temel kurallar eğitimi' verildi. Açılışta konuşan İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İsmail Şanlı, çalışanlara hitaben "Sizler artık her gün yüzlerce, binlerce insana dokuna dokuna hayatında anormallik gördüğünüz birisini fark etmeniz, oradaki kolluk görevlisine göre çok daha önce olmuş olabiliyor. Sizin bu noktadaki desteğiniz polisimizin işini çok daha kolaylaştırmış olacaktır" dedi.   


 

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Otobüs AŞ'ye bağlı Havaist çalışanlarına "Güvenlik farkındalığı ve trafikte dikkat edilmesi gereken temel kurallar eğitimi" verdi. Eğitim ve Denetim Büro Amirliği tarafından Emniyet Şube Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitimlere toplamda 508 personelin katılması hedefleniyor. İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İsmail Şanlı, açılış töreninde yaptığı konuşmada, havalimanında da hayatın diğer alanlarında olduğu gibi yapılan işlerin değer zincirinin bütününden oluştuğunu söyledi.

Şanlı, havalimanında yolcu taşıyan şoförlerin bu değer zincirinde çok önemli bir görev üstlendiğini, bir bütün halinde çalışmak gerektiğini belirtti.

"Bir zincirinin kuvveti en zayıf halkası kadardır" sözünü anımsatan Şanlı, "Hepimizi bir takım olarak gördüğümüzde, hepimizin aynı hedefe, aynı şekilde yaklaşmış olması lazım. Büyük ve yeni bir havalimanında bulunuyoruz. Yeni olmasının getirdiği çok önemli avantajlar var. Oyunun kurallarını yeniden oturtuyoruz ama yeni olmanın getirdiği dezavantajlar var. Aksayan yönler olabiliyor, eksiklikler olabiliyor. Bunları karşılıklı diyalog, samimiyet ve koordinasyon içerisinde inanıyoruz ki çok hızlı bir şekilde çözeceğiz. Yeter ki olağan sorunu karşılıklı iyi niyet içerisinde çözmüş olalım" diye konuştu.


 

65 BİN KİŞİ ÇALIŞIYOR

Şanlı, İstanbul Havalimanı'nda yaklaşık 65 bin yaka kartlı insanın çalıştığını, bu kişilerin hizmet ürettiğini hem de üretilenlere dışarıdan bir gözle bakabildiğini bildirdi. Çözümlere yönelik geri bildirim kültürünü oluşturmak istediklerini belirten Şanlı, havalimanının aksayan yönlerini kendilerine ulaştırmasını çalışanlardan istedi.

Şanlı, güvenlik konusunda asıl işin polislerde olduğunu ancak yolcularla ilk temas eden kişiler olarak şoförlerin de bazı görevleri olduğunu kaydetti. Bu noktada şoförlerin desteğinin polislerin işini kolaylaştırabileceğine değinen Şanlı, "Çünkü yolcu ilk sizlerle (şoförlerle) temas ediyor. Bu suçun psikolojisinde vardır. Suçlu insan tedirgindir, rahat değildir. Sizler artık her gün yüzlerce, binlerce insana dokuna dokuna hayatında anormallik gördüğünüz birisini fark etmeniz, oradaki kolluk görevlisine göre çok daha önce olmuş olabiliyor. Sizin bu noktadaki desteğiniz polisimizin işini çok daha kolaylaştırmış olacaktır" değerlendirmesini yaptı.

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