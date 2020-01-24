 İstanbul havalimanı'nda çin'den gelen 3 uçaktaki yolcular termal kameralarla kontrol ediliyor

ÇİN'de başlayan "Corono Virüsü" nedeniyle İstanbul Hava Limanı'nda Çin'den gelen yolcular "Corono Virüsü" nedeniyle termal kameralarla kontrolden geçiriyor. Kontroller ikinci bir açıklamaya kadar devam edecek.

(Fotoğraflı)