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İstanbul Havalimanı'nda büyük uyuşturucu operasyonu (1)
Enver ALAS - İSTANBUL () İstanbul Havalimanı'nda Gümrük Muhafaza ekiplerince düzenlenen operasyonda, 1 ton 745 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan uyuşturucu madde, aynı zamanda Türkiye'deki havalimanlarında bugüne kadar ele...
GENEL 13.12.2019, 12:31
Enver ALAS - İSTANBUL () İstanbul Havalimanı'nda Gümrük Muhafaza ekiplerince düzenlenen operasyonda, 1 ton 745 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan uyuşturucu madde, aynı zamanda Türkiye'deki havalimanlarında bugüne kadar ele geçirilen en yüksek miktar oldu. Yakalanan uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 70 milyon lira olduğu değerlendiriliyor.
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