İstanbul Havalimanı'na "Yılın Havalimanı" ödülü

İSTANBUL Havalimanı, İngiltere merkezli International Airport Review dergisinin düzenlediği 'Reader’s Choice 2019 (Okuyucuların Seçimi)' ödülleri yarışmasında "Yılın Havalimanı" ödülüne layık görüldü.

Dünyada havacılık sektörünün lider yayınlarından International Airport Review Dergisi'nin okuyucu oylarıyla belirlenen 'Reader's Choice 2019' ödüllerinde, önemli rakiplerini geride bırakan İstanbul Havalimanı, 'yılın havalimanı' kategorisindeki ödülün kazananı oldu.



İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, açılışının birinci yılını dolduran İstanbul Havalimanı, yılın havalimanı kategorisinde aralarında Heathrow, Changi, Copenhagen Vancouver, Sydney ve Hong Kong gibi uluslararası havalimanlarını geride bıraktı.



"ULUSLARARASI ANLAMDA BİR ÖDÜL KAZANDIRDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ"



Açıklamada, ödüle ilişkin İGA Havalimanı İşletmesi CEO'su ve İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu'nun görüşlerine yer verildi. Uluslararası birçok hub havalimanını geride bırakarak ödülün sahibi olan İstanbul Havalimanı'nın kısa bir zamanda zoru başardığının altını çizen Samsunlu, şunları söyledi:



"Ülkemize uluslararası anlamda bir ödül kazandırdığımız için mutluyuz. İstanbul Havalimanı benzersiz mimarisi, güçlü alt yapısı, üstün teknolojisi ve sunduğu üst düzey yolculuk deneyimiyle ilk yılını geride bırakırken küresel bir hub olma ve Türkiye'yi havacılık sektöründe en üst lige taşıyarak, dünyaya örnek bir havalimanı işletme modeli sergileme hedefinde de çok önemli mesafeler katettik. Pek çok önemli havalimanını geride bırakarak almış olduğumuz 'Airport of the Year' ödülü İstanbul Havalimanı'nda işimizi ne denli doğru yaptığımızın da bir göstergesi. Ülkemiz için gurur vesilesi, dünya içinse örnek olmanın bize yüklediği büyük sorumluluğun bilinciyle ilerleyen dönemlerde hedeflerimizi bir bir gerçekleştirerek ülkemize uluslararası daha pek çok ödülü getirmek istiyoruz."



İki ayda bir yayımlanan İngiltere merkezli International Airport Review Dergisi, yolcu deneyimi, hava durumu operasyonları, terminal işlemleri, güvenlik, bilgi teknolojisi, havalimanı geliştirme, inşaat ve tasarım konularını kapsayan havacılık sektörü için lider bir bilgi kaynağı. Dünyanın önde gelen havalimanlarından ve havayolu şirketlerinden derinlemesine analizler, haberler, makaleler, röportajlar ve vaka çalışmaları sunan dergi dünya çapında 30 bin okuyucuya ulaşıyor.