İstanbul Halk Ekmek, Çölyak ve PKU Hastaları’na bayram hediyesi gönderdi

İSTANBUL, () – İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi, Çölyak ve PKU hastalarına (Fenilketonüri) glutensiz çikolata ve hediye paketleri gönderdi. İstanbul Halk Ekmek, Ramazan Bayramı’nda da glutensiz ürün kullanan tüketicilerini unutmayarak, zor bulunan yiyecekleri vatandaşlara direkt ulaştırdı.

PKU’lulara farklı bir bayram yaşatma amacıyla Ramazan Bayramı’nda özel bir paket hazırlayan İstanbul Halk Ekmek, bayram hediye paketlerini toplamda ulaşılabilir 802 özel beslenme diyetine tabii bireye İstanbul başta olmak üzere, tüm Türkiye’ye PTT Kargo ile ücretsiz olarak gönderdi.

TAHILLAR, KARABUĞDAY UNU, MISIR UNU, PİRİNÇ UNU İLE ZENGİNLEŞTİRİLDİ

İstanbul Halk Ekmek Çölyaklı ve PKU’lu bireyleri bu bayramda da unutmadı. Her iki beslenme grubu için ayrı ayrı özel hediye paketleri hazırlandı. Çölyaklılar için hazırlanan hediye paketlerinin içerisinde glutensiz gofret, glutensiz kurabiye, glütensiz ekmekler ve glutensiz nişastalı karışım (GNK) bulunuyor. Normal ekmek özlemi çeken glutensiz beslenmesi gereken bireylerin (çölyak, gluten intoleransı, otizm vs.) bu özlemlerini gidermeye yardımcı olacak ekmek, tat, koku ve yapı olarak normal ekmeğe çok benzerlik gösteriyor. Besin değerler açısından oldukça zenginleştirilen glutensiz ekmekte, glutensiz ekşi hamur kullanılıyor. Çeşitli tahıllarla karabuğday unu, mısır unu, pirinç unu ve pirinç kepeği ile zenginleştirilen Çölyaklılar için Glutensiz Nişastalı karışımı ile yapılan her şey, tat ve görünüş olarak normal un ile yapılan ürünleri aratmıyor.

PKU’LU BİREYLERE DÜŞÜK PROTEİNLİ HEDİYELER GÖNDERİLDİ

PKU’lu bireyler için hazırlanan hediye paketlerinin içerisinde ise düşük proteinli çikolata, düşük proteinli ekmekler ve düşük proteinli nişastalı karışım (GNK) bulunuyor. Düşük proteinli beslenmesi gereken bireylerin (PKU, MSUD, Organik asidemi ve diğer metabolizma bozukluğu olan bireyler) normal ekmek özlemi çeken bu bireylerin bu özlemini gidermeye yardımcı olacak bu ekmek tat, koku ve yapı olarak normal ekmeğe çok benzerlik gösteriyor.

(FOTOĞRAF)