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İSTANBUL - GÜVENLİ BÖLGEDE KURULACAK 12 GÖZLEM NOKTASI İLE PLANLANAN İLÇE VE KÖYLERİN HARİTASI
Gülseli KENARLI - istanbul - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan yabancı medya temsilcileriyle buluşmasında önemli mesajlar verdi. Erdoğan buradaki konuşmasında YPG’nin çekilmesinin sorumluluğu ABD’de olduğunu belirtirken "12 gözlem noktası...
GENEL 18.10.2019, 17:44
Gülseli KENARLI - istanbul - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan yabancı medya temsilcileriyle buluşmasında önemli mesajlar verdi. Erdoğan buradaki konuşmasında YPG’nin çekilmesinin sorumluluğu ABD’de olduğunu belirtirken "12 gözlem noktası kurmayı planlıyoruz" açıklamasında bulundu. Erdoğan, güvenli bölgenin denetimi için kurulacak 12 gözlem noktası ile planlanan ilçe ve köyleri harita üzerinden gösterdi.
Görüntü Dökümü:
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-Erdoğan'ın anlattığı güvenli bölge haritası
20°
açık
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