 İstanbul Fuar Merkezi’nde deprem paniği

Elif YAVUZ/İSTANBUL, () İstanbul’da meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremin ardından İstanbullular sokaklara çıktı. Yeşilköy’de bulunan İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen fuara gelen vatandaşlar depremin ardından dışarı akın etti.

Emel Kaya, “Dışarıdaydım çok hissedemedim ancak, içeridekiler daha çok hissetmiş. Yakınlarıma ulaşmaya çalışıyorum ancak ulaşamıyorum. Telefon çekmiyor. İnternet çekiyor twittera bakıyorum bilgi alıyorum” dedi. Fuarı gezmeye gelen Nurdan Kunduracıoğlu ise "Depremi hissettim. Dengemi kaybettim. Bir an önce oradan çıkmak istedim. Kurulu bir yer üzerimize çökmesinden korktum. Dışarıya zor attık kendimizi. Eşime ulaştım çok korkmuş çok sallandık” diye konuştu.

İlker Karakaş da “Raflar çok sallandı. Biz de hemen dışarı çıktık kimseye ulaşamıyoruz. İnternetten yazmaya çalışıyoruz” dedi.

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