İstanbul eski Belediye Başkanı Ahmet İsvan’a ‘vefa’ ödülü

İSTANBUL Beylikdüzü CHP İlçe Teşkilatı, 'vefa' ödülüne layık gördüğü İstanbul eski Belediye Başkanı Ahmet İsvan'ı yaşadığı Yalova'da ziyaret ederek ödülünü verdi.İstanbul Beylikdüzü CHP Teşkilatı’nca, Cumhuriyet Halk Partisi’ne emek verenlerin ödüllendirildiği, 'Vefa' ödüllerini alacak parti mensupları belirlendi. 1973-1977 yılları arasında İstanbul Belediye Başkanlığı görevini yürüten Ahmet İsvan da ödüle layık görüldü. Yalova’da yaşayan Ahmet İsvan’ı evinde ziyaret eden Gençlik ve Spordan Sorumlu eski Bakan Fikret Ünlü, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve Taşköprü Belediye Başkanı Nedret Gülen teşkilatın ödülünü kendisine takdim etti.“İstanbul’da vatandaşların ucuz ve sağlıklı ekmek temin etmesi amacıyla halk ekmeği kuran, yaptığı hizmetlerle vatandaşların takdirini toplayan, değerli büyüğümüz Ahmet İsvan’a ‘Vefa’ plaketini takdim etmek bizim için ayrı bir onur” diyen Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, “Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü İlçe Başkanımız Turan Taşkın Özer’i bu güzel jestlerinden dolayı kutluyorum. Ahmet İsvan Başkanımız ve partimizin diğer değerli büyükleri bizlerin her zaman yol göstericisi olacaklar” dedi.

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