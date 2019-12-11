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İstanbul Ermeni Patrikliğine Sahak Maşalyan seçildi
Semih ÇALIŞKAN - Harun UYANIK - İstanbul - 85. İstanbul Ermeni Patriği, Sahak Maşalyan oldu. 85. İstanbul Ermeni Patrikliği için Episkopos Sahak Maşalyan ve Başespiskopos Aram Ateşyan'ın yarıştığı seçim, Kumkapı Meryem Ana Patriklik...
GENEL 11.12.2019, 15:51
Semih ÇALIŞKAN - Harun UYANIK - İstanbul - 85. İstanbul Ermeni Patriği, Sahak Maşalyan oldu.
85. İstanbul Ermeni Patrikliği için Episkopos Sahak Maşalyan ve Başespiskopos Aram Ateşyan'ın yarıştığı seçim, Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde yapıldı. Sahak Maşalyan 102, Aram Ateşyan 16 oy aldı.
Seçiminin sonuçlanmasıyla saat 17.00'de karşılama duası düzenlenecek.
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