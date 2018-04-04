İstanbul Emniyeti'ne anaokulu ve kadın polisler için mobil çözüm otobüsü

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,()-İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, polis çocukları için Vatan Caddesi'ndeki yerleşke bahçesine Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı anaokulu açıldı.

Kadın personellerle ilgili pozitif ayrımcılık yapıyoruz" diyen Çalışkan Mobil kabin projesini de tanıttı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yoğun tempoda çalışan polis memurlarının çocukları için anaokulu açtı. Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü'nün çalışmalarıyla hayata geçirilen projede Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı anaokuluna 'Son Kale Anadolum Anaokulu' ismi verildi.



KADIN POLİSLERİN İSTEĞİ SONRASI ANAOKULU AÇILDI

Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan yaptığı konuşmada, “Personellerimizle ilgili neler yaparız konusunda düşünürken, bayan personelimizin sorunlarını öğrenmek için bir çalışma yaptık. Bu çalışmada bize 7-8 sorun ulaştı. Bunlardan çoğu çözdük. Özellikle kadın personellerin görevlerde çocuklarını yalnız bırakmasının sorun olduğunun belirtilmesi üzerine imkanlarımızı zorlayarak bunu çözdük. Bu anaokulumuz İstanbul'da şuan tek, yakın zamanda ise ikinci anaolulunu da Üsküdar'da açacağız" dedi.



GÖREVDEKİ KADIN PERSONELE MOBİL ÇÖZÜM OTOBÜSÜ

Gelen sorunlar arasında, kadın polislerin uzun görevlerde yemek ve elbise değişimi gibi konularda yaşandığı yönünde yoğun bir talep geldiğini belirten Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, bu sorunun çözümü için İETT ile ortak bir proje yürüterek, kadın polislerin üstlerini değiştirebilecekleri ve yemek yiyebilecekleri bir mobil çözüm otobüsü hazırlatarak basın mensuplarına tanıttı.

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