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İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan koltuğunu 3. sınıf öğrencisine devretti

İSTANBUL Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında koltuğunu Kuzey Yılmaz'a bıraktı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Bakırköy Hamdullah Suphi Tanrıöver...

İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan koltuğunu 3. sınıf öğrencisine devretti
İSTANBUL Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında koltuğunu Kuzey Yılmaz'a bıraktı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Bakırköy Hamdullah Suphi Tanrıöver İlköğretim Okulu'nda eğitim gören 10 öğrenci İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ı makamında ziyaret etti. Çalışkan, koltuğunu 3. sınıf öğrencisi Kuzey Yılmaz'a devretti. Yılmaz, temsilen Emniyet Müdürü Çalışkan'ın makam koltuğuna oturdu.

OKUL ÇEVRELERİYLE İLGİLİ GÜVENLİK KONULARI HAKKINDA BİLGİ ALDI
İlk olarak bilgi almak için Çocuk Şube Müdürü Serkan Gömce'yi makamına çağıran Yılmaz, okul çevrelerinde çocukların güvenliği için alınan önlemleri sordu. Çocuk Şube Müdürü Gömce de alınan tedbirlerle ilgili olarak yapılan ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi. 

GÖREVDE OLAN POLİSLERİN ÇOCUKLARININ BAYRAMINI KUTLADI
3. sınıf öğrencisi Kuzey Yılmaz, polis telsizinden görev yapan polis ekiplerinin çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı. Okul müdürü Kürşat Arzuoğlu, öğretmen ve öğrenciler emniyet Müdürü Çalışkan ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Çalışkan öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. 

(FOTOĞRAFLI) 

 

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