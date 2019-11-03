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İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan İstanbul Maratonu'na katıldı
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi, Spor İstanbul ve Vodafone tarafından düzenlenen 41'inci Vodafone İstanbul Maratonu'na İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da katıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden başlayan maratonda Çalışkan'la...
GENEL 03.11.2019, 14:46
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi, Spor İstanbul ve Vodafone tarafından düzenlenen 41'inci Vodafone İstanbul Maratonu'na İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da katıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden başlayan maratonda Çalışkan'la birlikte aralarında İstanbul Emniyet Müdürü yardımcıları, şube müdürleri, ilçe müdürlerinin de bulunduğu bin 200 emniyet personeli "Polis Zinde Vatandaş Güvende" sloganıyla yarıştı. Kırmızı ve mavi kıyafetleriyle halk koşusuna katılan polisler, "Bizim Önceliğimiz Sizin Güvenliğiniz" mesajının yer aldığı Türkçe ve İngilizce pankartlar da taşıdı.
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