İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün İşgal Girişimi Davası…

Serpil KIRKESER/İSTANBUL,()-FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün işgal girişimi ile Esenler Birlik Köprüsü'ndeki olaylarda 5 kişinin şehit olmasıyla ilgili aralarında tankın içinden çıkan eski emniyet müdürü Mithat Aynacı'nın da bulunduğu 23'ü tutuklu 67 sanıklı davanın 13. duruşmasında tutuksuz sanıklar savunma yaptı.



23 TUTUKLU SANIK HAZIR BULUNDU

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Bakırköy Adalet Sarayı'nın içindeki konferans salonunda görülen duruşmada 23 tutuklu sanık hazır bulundu. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlanarak savunmasını yapan tutuksuz sanık er Volkan Çobanoğlu “Tabur komutanı Yarbay Kadir Yıldız polise yardıma gideceğimizi söyledi. Tanklara bindirip bizi kışladan dışarı çıkardılar. Yanımızdaki komutanların da hiçbir şeyden haberi yoktu. Haberlerden darbe girişimi olduğunu öğrendik. Sonra geri döndük. Ben hiçbir vatandaşa ve polise silah doğrultmadım. 155'i arayarak teslim olmak istediğimi söyledim. Polise 'Bizi bu hainlerden kurtarın' dedim. Polis de 'Sizin arkadaşlarınız silah sıktı. Ne haliniz varsa görün' dedi ve telefonu kapattı. Telefon kayıtlarında bu konuşmalar vardır. Sabah da saat 10.00-10.30'da kışlaya gelen çevik kuvvete teslim olduk. Tutuklandım. 15 gün tutuklu kaldıktan sonra da serbest bırakıldım. Benim tutuklu kaldığım koğuşta rütbeli kimse yoktu" dedi.



“VATANDAŞA DA POLİSE DE SIKACAKSINIZ"

“Darbeye destek verenler kimdi?" şeklindeki soruya sanık Çobanoğlu, “Kurmay Yarbar Kadir Yıldız ile Albay Yusuf Sarı idi. Ben bu ikisini bilirim destek veren, diğerlerini bilmem varsa da… 'Vatandaşa da polise de sıkacaksınız' diyen bu ikisiydi. Bize bile silah çektiler. Bu ikisinden de şikayetçiyim. Halkımızdan Allah razı olsun. Halkımız olmasaydı darbeciler hedeflerine ulaşacaktı. İyi ki de, önümüze çıkarak bize engel olmuşlar" diye cevap verdi. “Vicdanın rahat mı?" sorusuna sanık Çobanoğlu, “Allah şahidimdir. Suçsuzum" diye yanıtladı. Sanık Çobanoğlu'nun savunmasının tamamlamasının ardından söz alan bazı şikayetçiler, sanığın doğru söylemediğini belirtti.



“MÜHİMMATLARI POLİSE TESLİM ETTİM"

Sanıklardan tutuksuz er Tugay Günaydın 15 Temmuz darbe girişimi günü atıştan döndüklerini, komutanın terör saldırısı olacağını söylediğini ifade etti. Kışladan çıktıklarını anlatan sanık Günaydın, “Er Hüseyin Ata ile Engin Okumuş Astsubay arasında bir konuşma geçti.

Ata, Okumuş'a 'Darbe mi yapıyoruz?' dedi. Okumuş da 'Polise halka sıkar mısınız ?' diye sordu. Biz de 'Ateş etmeyiz' dedik. O da 'Ben de ateş etmem' dedi. Geri döndük. Halk da peşimize takıldı. Şoför durdu aracın içinden inemedik bile. Asteğmen 'Mühimmatların başında bekle' dedi ve gitti. Bekledim bir saat oldu kimse gelmedi, kapılar kilitli bekliyorum. Halk aracın yanına geldi. Her yer insan… Bana 'Seni kışlaya ya da polise götürelim' dediler. Ben de polisi aradım, 'Mühimmatlar var gidemem, insanlar içeri girmeye çalışıyor' dedim. Polis de ' 5 dakikaya oradayız' dediler. Hakikaten de 5 dakika da yanıma geldiler. Polise mühimmatları teslim ettim" diye konuştu.



“SİZDEN ÖYLE BİR EMİR ALMADIM"

Tutuklu sanık Engin Okumuş'un “Darbeci olduğuma dair o gün bir şey hissettin mi?" şeklindeki sorusuna sanık Günaydın, “Ben asla öyle bir şey hissetmedim. Siz olmasaydınız ben nerede olurdum bilmiyorum. Ailem de sizden duacı. Ben sizden öyle bir emir almadım" diye cevap verdi. Duruşmada dinlenen müştekilerde sanıklardan şikayetçi olduklarını söyledi. Tanıkların da dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, taraf avukatlarına taleplere ilişkin söz verdi. Yarın da devam edecek duruşma da mahkeme heyeti, talepleri alacak.

