İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden şehitler albümü

İSTANBUL İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü, ‘Şehitler Tepesi Boş Değil’ isimli şehitler albümü hazırladı. 1980 yılından 2019 yılına kadar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaparken şehit olan 352 polisin yaşam hikayelerinin bulunduğu 620 sayfalık ‘Şehitler Tepesi Boş Değil’ isimli albüm, 9 Şubat 1980’de Fatih'te şehit olan polis memuru Sebahattin Öz'ün hayat hikayesiyle başlayarak 7 Mayıs 2019’da şehit olan polis memuru Muammer Ateş'in hikayesiyle sonlanıyor.

AİLELERİ ONLARI ANLATTI

Şehit polislerin aileleriyle tek tek görüşülerek hazırlanan albümde şehitlerimizin özgeçmişleri, fotoğrafları ve onları anlatan kısa anılara yer verildi. Albümün ön sözünde ‘Asil kanını vatan toprağı için akıtmış, al sancağın mühürdarları, bu memleketin unutulmaz neferleri olan aziz şehitlerimizin hayatlarını, tek tek ziyaret edilen şehit ailelerimizin duygularına tercüman olacak bu kitaptan öğreneceksiniz. Aziz şehitlerimiz rahat uyuyunuz. Bu bayrağı sizden devralan ve sizin yolunuzda ant içen milyonlarca yiğit izinizde… İlk İstanbul şehidi polis memuru Sebahattin Öz’den, son şehidimiz polis memuru Muammer Ateş’e kadar bu topraklara serdar olmuş bütün şehitlerimizin ruhları şad olsun. " yazıldı.



İKİNCİ CİLDİ HAZIRLANIYOR

Şehit ailelerine gönderimine başlanan albümün devamı, 1960 ile 1980 yılları arasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaparken şehit olan polislerin yaşam hikayeleri ve fotoğrafları ile hazırlanmaya başlandı.

(FOTOĞRAFLI)



