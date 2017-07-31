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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Hakan Çalışkan açıklaması

Çağatay KENARLI /İSTANBUL,() İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü sabah Silivri İlçe Emniyet Müdürü'nün makamında ölü bulunması ile ilgili yazılı bir açıklama yaparak, "Hakan Çalışkan'ın henüz sesbi bilinmeyen bir neden dolayı beylik...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Hakan Çalışkan açıklaması

Çağatay KENARLI /İSTANBUL,() İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü sabah Silivri İlçe Emniyet Müdürü'nün makamında ölü bulunması ile ilgili yazılı bir açıklama yaparak, "Hakan Çalışkan'ın henüz sesbi bilinmeyen bir neden dolayı beylik silahı ile intihar ettiği olay yeri incelemesinden anlaşılmıştır" dedi.

Emniyetten yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer verildi:

"İl Emniyet Müdürlüğümüz kadrosunda Silivri İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yapmaktayken 31.07.2017 günü vefat eden 3. Sınıf Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'ın, çalışma odasında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı kedisina ait beylik silahı ile intihar etmiş olduğu olay yeri incelemesinden sonra anlaşılmıştır. Konuyla iligili tahkikata Silivri Cumhuriyet Başsavcılığıcı devam etmektedir."

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