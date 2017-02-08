İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C. gözaltına alındı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,()-BAKIRKÖY Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine, İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.
Karar üzerine, narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C. Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Ö.C.'nin geceyi emniyette geçireceği ve yarın sabah saatlerinde Bakırköy Adliyesi'ne sevk edileceği öğrenildi.
Çağatay KENARLI/İSTANBUL,()-BAKIRKÖY Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine, İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.