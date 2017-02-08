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İstanbul Emniyet Müdür yardımcısı hakkında yakalama kararı çıkarıldı…

  Serpil KIRKESER / İSTANBUL () - BAKIRKÖY Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine, İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Ö.C.'nin ifadesinde suçlamaları kabul...

İstanbul Emniyet Müdür yardımcısı hakkında yakalama kararı çıkarıldı…

 

Serpil KIRKESER / İSTANBUL () - BAKIRKÖY Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine, İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Ö.C.'nin ifadesinde suçlamaları kabul etmediği, "Bugüne kadar hiçbir suça karışmadım. Uyuşturucu ticareti ile ilgili herhangi bir ilgi ve alakam yoktur. Uyuşturucu madde bulundurduklarını duyunca şüphelileri bizzat ben yakalattım" dediği öğrenildi.

KUVVETLİ KANITLARIN OLDUĞU BELİRTİLDİ

Savcılık, atılı suçun niteliği, uyuşturucu ticareti yapmak suçunun katolog suçlardan olması, tutukluluğunu gerektirir kuvvetli kanıtların olması gerekçeleriyle şüpheli Ö.C.'nin serbest bırakılmasına itiraz etmişti. İtirazı değerlendiren Bakırköy 3. Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın itirazını kabul ederek, şüpheli Ö.C. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

HAKİMLİK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Ö.C.'nin hakimlik sorgusunda, "Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum. Bugüne kadar hiçbir suça karışmadım. Uyuşturucu ticareti ile ilgili herhangi bir ilgi ve alakam yoktur. Ali isimli şahıstan banka kredisi çekmek suretiyle Başakşehir'de bir ev aldım. Tapu üzerime yapıldı. Fiilen kullanmadım. Benim için kiraya vereceğini söylemişti. Uyuşturucu madde bulundurduklarını duyunca şüphelileri bizzat ben yakalattım" dediği öğrenildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Edinilen bilgiye göre, bir uyuşturucu kuryesi geçtiğimiz günlerde Atatürk Havalimanı'nda yakalandı. Kurye ile bağlantılı olduğu düşünülen şüphelilerin evine de polis baskın yaptı. Eve yapılan baskında uyuşturucu (bonzai) ele geçirildi. Uyuşturucunun ele geçirildiği evi kimin kiraladığını araştıran polis, emniyet müdür yardımcısı Ö. C. 'nin adına ulaştı. Yapılan operasyonda gözaltına alınan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı şüpheli Ö. C. dün Bakırköy Adalet Sarayı'nda getirildi. Soruşturma savcısına dün ifade veren şüpheli Ö.C. "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Bakırköy Nöbetçi 2.Sulh Ceza Hakimliği' de yurtdışına çıkış yasağı koyarak Ö.C.'yi serbest bırakmıştı.

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