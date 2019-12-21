İstanbul'dan Kars'a uzanan sıcak el

İSTANBUL'da yaşayan emekli öğretmen Muazzez Sarıçimen(82), yaz döneminde ördüğü 41 süveteri, ihtiyaç sahibi olan Karslı çocuklara gönderdi. Süveterleri Kars'a getiren emekli öğretmenin kızı Bahar Canan Gönültaş, 'Bir Oyuncak da Sen Ver' kampanyasını yürüten Güneş Taner'e teslim etti. Taner, süveterleri dağıtmaya başladı.Eşi Nurettin Sarıçimen ile İstanbul Ataköy'de yaşayan Muazzez Sarıçimen, 35 yıl ilkokul öğretmenliği yaptıktan sonra emekli oldu. Boş vakitlerini örgü yaparak geçiren Muazez Sarıçimen, yaz döneminde 41 süveter ördü. İhtiyaç sahibi çocuklara dağıtılması için de Kars'a gezmeye gelen kızı Bahar Canan Gönültaş (47) ve torunu Rüzgar Gönültaş(12) ile gönderdi. Gönültaş, sosyal medya hesabı üzerinden 'Bir Oyuncak da Sen Ver' kampanyasını yürüten Taner Güneş'e teslim etti. Bu sırada cep telefonuyla aranılan Muazzez Sarıçimen, Güneş'e "Örmeye devam edeceğim. Sonuna kadar azimle, sevgiyle öreceğim. Bunları giyen çocuklar vatanına, milletine, anasına, babasına, etrafında bulunan herkese hayırlı insan olsunlar. Okullarını en yüksek dereceyle, başarılı şekilde bitirip, iyi bir adam olsunlar. Soğuk kış günlerinde sıcacık giyinsinler. Bundan sonra da başlarına bol bol kaşkol, atkı ve bere öreceğim" dedi.HER İLMEĞİ DUALARLA ÖRDÜAnnesinin süveterleri örerken sürekli dua ettiğini ifade eden Bahar Canan Gönültaş ise "Annem emekli olduğu için bolca vakit buluyor. Evde sürekli bir şeyler dokuyor ve örgü yapıyor.Bana, 'Kars'a giderken bunları da götür, köy çocuklarına dağıt' dedi. Annem 35 yıl ilkokul öğretmenliği yaptı. Babam da ziraat mühendisi. Belli bir kültürün çocukları. Süveterleri örerken hep 'Allah vatana millete hayırlı evlatlar etsin' diye dualar etti. Sanki çocukları görüyormuş gibi sevinçle, heyecanla ördü. 41 adet süveteri 6 ayda ördü" diye konuştu.Taner Güneş tarafından dağıtılan süveterleri giyen çocuklar da Muazzez Sarıçimen'e teşekkür etti.



