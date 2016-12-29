İstanbul'dan dönen uçaklar Edremit'e yönlendirildi

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), () - BALIKESİR'in Edremit İlçesi'ndeki Kocaseyit Havalimanı'na, İstanbul'daki kötü hava şartları yüzünden iniş yapamayan bazı uçaklar yönlendirildi.

Kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanına iniş yapamayan Mardin- İstanbul ve Erzincan- İstanbul seferini yapan iki yolcu uçağı, Balıkesir'in Edremit İlçesi'ndeki Kocaseyit Havalimanı'na yönlendirildi. Havalimanına inen uçaklar 1 saatlik bekleyişin ardından, inişlerin normale dönmesiyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitmek üzere havalandı.

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