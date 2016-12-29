Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Son dakika... Asgari ücret 2017 yılında 1,404 lira
Asgari ücret 2017 yılında 1,404...
Mersin'de baba kız sel sularına kapıldı... İşte o görüntüler
Sel sularına kapılan baba-kızın çaresizliği
Ahmet Şık gözaltına alındı
Ahmet Şık gözaltına alındı
Yağmur ve Fırtına İstanbul'da hayatı durdurdu
Vinç kamyonun üzerine devrildi

İstanbul'dan dönen uçaklar Edremit'e yönlendirildi

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), () - BALIKESİR'in Edremit İlçesi'ndeki Kocaseyit Havalimanı'na, İstanbul'daki kötü hava şartları yüzünden iniş yapamayan bazı uçaklar yönlendirildi. Kar yağışı ve olumsuz hava şartları...

İstanbul'dan dönen uçaklar Edremit'e yönlendirildi

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), () - BALIKESİR'in Edremit İlçesi'ndeki Kocaseyit Havalimanı'na, İstanbul'daki kötü hava şartları yüzünden iniş yapamayan bazı uçaklar yönlendirildi.
Kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanına iniş yapamayan Mardin- İstanbul ve Erzincan- İstanbul seferini yapan iki yolcu uçağı, Balıkesir'in Edremit İlçesi'ndeki Kocaseyit Havalimanı'na yönlendirildi. Havalimanına inen uçaklar 1 saatlik bekleyişin ardından, inişlerin normale dönmesiyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitmek üzere havalandı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55