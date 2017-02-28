İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda 35 gözaltı

Ozan URAL-Çağatay KENARLI-Ali Kerem BENGİ /İSTANBUL,() İstanbul Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin bu sabah saatlerinde 2 ilçede 600 polisin katılımıyla düzenlediği operasyonda 35 kişiyi gözaltına aldı.



İstanbul Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şişli ve Kağıthane'de uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri yaklaşık 4 ay boyunca yaptığı teknik ve fiziki takip sonucunda belirlediği 40 adreste operasyon düzenledi. 600 polisin katıldığı operasyonda Özel Harekat ve Çevik Kuvvet polislerinin yanı sıra polis helikopteri de destek verdi. Yapılan operasyonda 35 kişiyi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 2 tabanca, 1 pompalı tüfek ve henüz miktarı belirlenemeyen esrar, kokain ve uyuşturucu hap çeşitleri ele geçirildi. Gözaltına alınan 35 kişi sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Vatan Caddesi'nde bulunan Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.