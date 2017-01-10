İstanbul'daki kar yağışı şehirlerarası otobüs seferlerini de etkiledi

Hakime TORUN/İSTANBUL,() Geçen Cuma gününden beri yurdu etkisi altına alan kar yağışı, hava, deniz seferlerinin yanı sıra yolcu otobüslerini de etkiledi. Kar yağışının etkili olduğu İstanbul'da, Esenler Büyük İstanbul Otogarındaki otobüs seferlerinde yüzde 30 ila 40 oranında bir düşüş yaşandı. TOFED Genel Başkanı Av. Birol Özcan, "Otobüsler yaz mevsiminde 40, 45 yolcu ile seyahat ederken bugün 20, 25 yolcu ile seyahat ediyor. Ekonomik anlamda yarı yarıya kar oranı düşmüş durumda. Kar olayı bizi biraz daha zorladı. Otobüslerimizin yarısı boş seyahat etmek durumunda kaldı. Yüzde 30 ila 40 oranında bir kar düşüş söz konusu" dedi.

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Av. Birol Özcan, olumsuz hava koşulları nedeniyle şehirlerarası otobüs seferlerinde yüzde 30 ila 40 oranında bir düşüş yaşandığını belirterek, "Seferler hiç aksamadı. Bütün illere seferler yapıldı. Yapılmaya devam ediyor. Sefer sayıları düştü. Hava muhalefetinden dolayı yolcular seyahat etmek isteyemiyor. Evlerine kapandılar. Kardan dolayı. İstanbul otogarında, normal seferlerimiz bin, bin 200 üzerinde. Kış nedeniyle yüzde 25, 30 azaldı. Otobüsler kış lastiği ve zinciri gibi donanımlara sahip. Allah'a çok şükür hiçbir kazamız da olmadı. Bu anlamda bir sıkıntı yok. Otobüsler yaz mevsiminde 40, 45 yolcu ile seyahat ederken bugün 20, 25 yolcu ile seyahat ediyor. Ekonomik anlamda yarı yarıya kar oranı düşmüş durumda. Kar olayı bizi biraz daha zorladı. Otobüslerimizin yarısı boş seyahat etmek durumunda kaldı. Yüzde 30 ila 40 oranında bir kar düşüş söz konusu. Şu anda otobüs firmalarımız zarar ediyor" diye konuştu.

“MECBUREN SEYAHAT EDECEĞİZ"

Van'a gitmek isteyen bir gurup yolcu, olumsuz hava koşullarından dolayı yolların çok kötü olduğunu ancak mecburen seyahat etmek zorunda olduklarını dile getirdi. Bazı yolcular kardan dolayı bilet fiyatlarının arttığını bu durumdan şikayetçi olduklarını ifade ettiler.

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