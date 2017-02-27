İstanbul'daki film festivali, aynı anda AGÜ'de

KAYSERİ, ()- 'İSTANBUL Bağımsız Filmler Festivali', İstanbul ile aynı anda Kayseri’de Abdullah Gül Üniversitesi’nde (AGÜ) yapıldı. Festivalde gösterimi yapılan filmler, online video platformu ile AGÜ Sümer Kampusu’nde de sinemaseverlerle buluştu.

Festival, aralarında Kayseri ve AGÜ’nün de bulunduğu, online olarak 32 şehir ve 42 farklı noktada gerçekleştirildi. İstanbul’da aynı anda internet bağlantıyla birçok film sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Sinemaseverler AGÜ İletişim Kulübü ve Gençlik Fabrikası ortaklığıyla festivalde gösterime giren 5 filmi, Sümer Kampusu’nde izleme fırsatı buldu. İlk kez gerçekleştirilen ‘alternatif dağıtım ve paylaşım’ projesi olarak bilinen festivalde, gösterimlerin organizasyonu şehirlerdeki üniversite, dernek, sanat inisiyatifleri ve sivil toplum kuruluşlardan sinemaseverler tarafından yapılıyor.

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