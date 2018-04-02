İstanbul'daki FETÖ ana davası

Yüksel KOÇ / İstanbul () - 15 TEMMUZ darbe girişiminin İstanbul'daki ana davasının 21. duruşması başladı. Mahkeme, Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 9'u firari sanık ile davanın tek tutuksuz sanığı Erdal Öztürk'ün dosyalarını ayırdı. Davada 6 general ve 17 subayın da aralarında bulunduğu 9'u firari, 14'ü tutuklu 24 sanık yargılanıyor.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Kartal'da bulunan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi konferans salonunda yaptığı duruşmaya 14 tutuklu sanık ile tutuksuz sanık olan eski 3. Kolordu Komutanı Erdal Öztürk katıldı. Müşteki ve mağdurlar ile sanıkların avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşma, dosyaya gelen evrakların okunması ile başladı. Darbe gecesi hayatını kaybeden Erol Olçok'un eşi Nihal Olçok'un da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi, suçtan gördükleri gerekçesi ile davaya katılma talebinde bulundular.

Sanıklar ve avukatları, kimin ne şekilde zarar gördüğünün tam olarak belli olmadığını savunarak davaya katılma yönündeki taleplerinin reddini istediler.

Mahkeme katılma taleplerini kişilerin yakınlık derecesi ve suçtan gördükleri zarara göre değerlendirdi. Bazı kişilerin yakınlarının suçtan zarar gördüklerini gerekçe göstererek katılma taleplerini kabul eden mahkeme, suçtan zarar görenlerin üçüncü dereceden yakını olanların katılma taleplerini kabul etmedi. Mahkeme, yine bazı kişilerin suçtan doğrudan zarar görmediklerini gerekçe göstererek katılma taleplerinin reddine, suçtan doğrudan zarar görenlerin katılma taleplerini kabulüne karar verdi.

9 FİRARİ SANIĞIN DOSYASI AYRILDI

Mahkeme, firari sanıklar Fetullah Gülen, Tuğgeneral Mehmet Nail Yiğit, Albay Ahmet Zeki Gerehan, Kurmay Albay Onur Özden, Kurmay Albay Rıfkı Keser, Kurmay Albay Uzay Şahin, Kurmay Yarbay İrfan Arat, Kurmay Yarbay Engin Durmaz ve Kurmay Binbaşı Mehmet Murat Çelebioğlu'nun dava dosyasının ayrılmasına karar verdi.

TUTUKSUZ SANIK ERDAL ÖZTÜRK'ÜN DOSYASI DA AYRILDI

Mahkeme, davanın tek tutuksuz sanığı olan eski 3. Kolordu Komutanı Erdal Öztürk hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başka bir soruşturma yürütüldüğünü, sanık hakkında yürütülmekte olan bu soruşturmanın bu davanın sonucuna etki edebileceğini gerekçe göstererek bu sanık yönünden de davanın ayrılmasına karar verdi. Duruşma maktül ve müştekilerin avukatlarının beyanları ile devam ediyor.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İstanbul genelinde şehit edilen 89 kişi "Maktül", TBMM Başkanlığı, 65. Türkiye Cumhuriyet hükümeti, Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı, Doğan Şirketler Grubu, Digitürk Genel Müdürlüğü, Casper Bilgisayar Sistemi A.Ş. "Suçtan zarar görenler", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olay tarihinde kaçırılan 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Harp Okulu Komutanı Mesut Özel, Deniz Harp Akademisi Komutanı Tayyar Ertem ve eşi Emel Ertem, Harp Akademileri Komutanı Tahir Bekiroğlu "Müşteki" sıfatıyla yer alıyor. Bir numaralı sanığı Fetullah Gülen'in olduğu iddianamede Tuğgeneral Mehmet Nail Yiğit, Albay Ahmet Zeki Gerehan, Kurmay Albay Onur Özden, Kurmay Albay Rıfkı Keser, Kurmay Albay Uzay Şahin, Kurmay Yarbay İrfan Arat, Kurmay Yarbay Engin Durmaz ve Kurmay Binbaşı Mehmet Murat Çelebioğlu'nun firari sanık olarak yer alıyor. 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Erdal Öztürk Eylül 2017'de görülen duruşmada tahliye olmuştu. Tümgeneral Fethi Alpay, Tuğgeneral Eyyüp Gürler, Tuğgeneral Özkan Aydoğdu, Tuğgeneral Yüksel Durak da davanın sanıkları arasındaki kişiler.

Bir numaralı sanık Fetullah Gülen hakkında, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Silahlı terör örgütü kurmak" suçlarının da aralarında bulunduğu 15 suçtan 92 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 56 yıldan 174 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Tümgeneral Fethi Alpay, Tuğgeneral Mehmet Nail Yiğit, Tuğgeneral Özkan Aydoğdu, Tuğgeneral Eyyüp Gürler'in de aralarında bulunduğu 10 sanık için ayrı ayrı 92 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 56 yıldan 174 yıla, Engin Durmaz, Mehmet Kapan, Fatih Karakaya hakkında 47 kez, Sadık Cebeci hakkında 17 kez, Nabi Gazneli, Müslüm Kaya hakkında 6 kez, Şakir Çınar, Rıfkı Keser, İrfan Arat, Ömer Faruk Özkös, Ahmet Gümüş, Erdal Öztürk ve Yüksel Durak hakkında ise 3'e kez ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Sanıklardan Fethi Alpay, Mehmet Nail Yiğit, Özkan Aydoğdu, Eyüp Gürler, Muzaffer Düzenli, Uzay Şahin, Onur Özden, Ahmet Zeki Gerehan, Mehmet Murat Çelebioğlu ve Murat Yanık'ın darbeyi organize eden, önceden planlayan, "Yurtta Sulh Konseyi'nin" İstanbul yapılanması içinde yer aldığı kaydedilen iddianamede, sanıkların eylemi ile İstanbul'da 89 kişinin hayatını kaybettiği, 685 kişinin yaralanması suçlarından sorumlu oldukları belirtiliyor.



