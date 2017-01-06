İstanbul'da yoğun kar yağışı

İSTANBUL'da gün boyu aralıklarla devam eden eden yağmur, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kısa sürede etkisini artıran kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Öte yandan yağışın akşam iş çıkış saatine denk gelmesi, Cuma trafiği ile birleşince köprülerde yoğunluk gözlendi. Kar yağışı nedeniyle birçok noktada trafik kilitlendi. Birçok noktada ise trafik durma noktasına geldi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 90

Kar yağışının etkisini artırdığı İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90 seviyesine ulaştı. İstanbul trafiğinde kar yağışı ile birlikte iş çıkışı saati trafik yoğunluğu arttı. Saat 18.00 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 90 olarak belirlendi. Trafik bazı noktalarda durma noktasına geldi. Özellikle TEM Otoyolu ile D-100 Karayolu'nda ve köprülerde trafiğin yoğun olduğu görüldü. Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait kar küreme araçlarının otoyolda tuzlama yaptığı görüldü. Yaşanan yoğunluk nedeniyle Şehitler köprüsü istikametinde bir ambulansın ilerlemekte güçlük çektiği görüldü. Yağışın iş çıkış saatine denk gelmesi ile birlikte evine gitmeye çalışanlar zorluk çekiyor.

MAHMUTBEY GİŞELERDE ESARET

Kar yağışının etkisini artırdığı İstanbul'da TEM otoyolu Edirne istikametinde özellikle Mahmutbey gişeleri sonrasında trafikte tam anlamıyla kabus yaşanıyor. Evlerine çıkmak için mesai saatinin bitimiyle yola çıkan sürücüler saatlerdir trafikte kaldı. Özellikle ortalama 2 ila 4 saattir trafikte olanlar zaman zaman yolda mahsur kaldılar. Bunun en önemli nedeni ise yoğun kar yağışı altında otoyola kış lastiği ve zincirsiz çıkan sürücüler oldu.

ÇOK SAYIDA ARAÇ YOLDA KALDI

Trafik Edirne yolunda TEM'de en çok Halkalı ve Altınşehir rampalarında yaşanıyor. Yoğun kar yağışı burada terbirsiz sürücülerin de etkisiyle trafiği durdurdur. dular. Yolda kalan araçlar trafiği felç etti. Otoyolda kalan araçlar nedeniyle beklemeler zaman zaman 20-30 dakikayı buluyor. Kısa bir süreliğinde açılan yolda sürücüler ortalama 50 metre yol aldıktan sonra tekrar beklemeye geçiyor.

ÇARESİZLİK İÇİNDELER

Trafikte olanların en büyük sorunlarından insani ihtiyaçlar... Bazı sürücüler, trafikte 'mahsur' kaldıklarını ve çaresiz olduklarını dile getirdiler. Tekstilkent'ten yola çıkan Mustafa Uçar, "Yaklaşık 2 buçuk saattir yoldayız. Trafik durdu. Ne yapacağımızı şaşırdık. Böyle yollardıyız" diye konuştu

İKİTELLİDEN ESENYURT'A YÜRÜYORLAR

Öte yandan Servis minibüsleriyle evlerine gitmekte olan bazı vatandaşlar araçlarından inerek yürüyüşe geçtiler. Bir vatandaş, "İkitelli'den yola çıktık. Servisimiz yolda kaldı. Evimiz Esenyurt'ta ve oraya kadar yürüyeceğiz. 2 saattir yürüyoruz. Başka bir seçeneğimiz yok diye konuştu.

ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ KAYBOLDU

Kırmızı renkte ışıklandırılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yoğun kar yağışı altında gözden kayboldu. Ortaköy çevrelerinde de etkili olan yağış bazı sürücülere zor anlar yaşattı.

HALKALI'DA YOLLAR KAPANDI

Halkalı'da yollar kapanırken, zincirsiz ve kış lastiksiz araçlar zor anlar yaşadı.

TAKSİ DURAĞINDA UZUN KUYRUK

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan kar, Anadolu Yakası'nda da kendisini göstermeye başladı. Kar nedeniyle duraklarda taksi kalmadı. Vatandaşlar taksi duraklarında kuyruk oluşturdu. Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye başta olmak üzere tüm ilçelerde başlayan kar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kar nedeniyle vatandaşlar ulaşım aracı olarak taksiyi tercih etti. Ancak taksiler kar yağışı nedeniyle durağa dönemeyince Kadıköy'de bir taksi durağında uzun kuyruklar oluştu. Park halindeki araçlar ise kısa sürede beyaza büründü.

(fotoğraflı)