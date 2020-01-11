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İstanbul'da yılın ilk dolunayı
GENEL 11.01.2020, 00:05
İlkay DİKİCİ-İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,()-2020 yılında Ay'ın ilk dolunay evresi bugün gerçekleşti. Akşam saatlerinde gökyüzüne yükselen ay saat 22.00 sıralarında tam parlaklığına ulaştı. Dolunay evresinde ayın parlaklığı görenleri büyüledi.
(FOTOĞRAF)
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|24
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|17
|13
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|17
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|17
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|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|20
|58
|2. Leicester City
|21
|45
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|21
|44
|4. Chelsea
|21
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|19
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|P
|1. Barcelona
|19
|40
|2. Real Madrid
|19
|40
|3. Atletico Madrid
|19
|35
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|19
|35
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|19
|31
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|19
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|29
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|28
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