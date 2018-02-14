İSTANBUL'DA "YEDİTEPE HUZUR" DENETİMİ YAPILDI

Ramazan EĞRİ - Mehmet İlkay ÖZER - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL



İstanbul'un bütün ilçelerinde, 2400 polisle helikopter destekli asayiş denetimi yapıldı.



İstanbul'un 39 ilçesinde 2400 polisin katılımıyla "Yeditepe Huzur" adlı denetimler yapıldı. Daha önce belirlenen 150 noktada, saat 21.00'de başlatılan denetimler gerçekleştirildi.



Kadıköy'de oluşturulan denetim noktasında polis ekipleri, şüpheli gördükleri araçları durdurup arama yaptı. Ekipler, araçlardan indirdikleri kişileri ve şüpheli buldukları yayaları GBT(Genel Bilgi Taraması) kontrolünden geçirdi. Denetimlere polis helikopteri destek verdi.



Şişli, Taşkışla Caddesi'nde de arama noktası kuran polisler şüpheli gördükleri araçları durdurarak arama yaptı. Araçtan indirilen ve yayalar kimlik kontrolünden geçirildi. Burada da polis helikopteri denetimlere havadan destek verdi.



Fatih, Millet Caddesi üzerinde de denetim yapıldı. Polis ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları araçlarda arama yaptı. Aramalara hassas burunlu 'Dark' isimli Narkotik köpeğinin de katıldığı görüldü. Araçtan indirilenler ve yayalar kimlik kontrolünden geçirildi. Ayrıca denetimler sırasında polis helikopteri havadan destek verdi. Bazı araç sürücülerine de alkol testi uygulandı.