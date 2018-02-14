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İstanbul'da "Yeditepe Huzur" denetimi yapıldı

Ramazan EĞRİ-Mehmet İlkay ÖZER-Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,()-İSTANBUL'un bütün ilçelerinde, 2400 polisle asayiş denetimi yapıldı. Helikopter destekli denetimlere, özel harekat polisleri de katıldı. İstanbul'un 39 ilçesinde 2400 polisin...

İstanbul'da "Yeditepe Huzur" denetimi yapıldı

Ramazan EĞRİ-Mehmet İlkay ÖZER-Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,()-İSTANBUL'un bütün ilçelerinde, 2400 polisle asayiş denetimi yapıldı. Helikopter destekli denetimlere, özel harekat polisleri de katıldı.
İstanbul'un 39 ilçesinde 2400 polisin katılımıyla "Yeditepe Huzur" adlı denetimler yapıldı. Daha önce belirlenen 150 noktada denetimler gerçekleştirildi. 
Kadıköy'de oluşturulan denetim noktasında polis ekipleri, şüpheli gördükleri araçları durdurup arama yaptı. Ekipler, araçlardan indirdikleri kişileri ve şüpheli buldukları yayaları GBT(Genel Bilgi Taraması) kontrolünden geçirdi. Helikopter destekli yapılan denetimlere özel harekat polisleri de katıldı.
Şişli, Taşkışla Caddesi'nde de arama noktası kuran polisler şüpheli gördükleri araçları durdurarak arama yaptı. Araçtan indirilen ve yayalar kimlik kontrolünden geçirildi. Burada da polis helikopteri denetimlere havadan destek verdi.
Fatih'te oluşturulan polis noktasından da durdurulan araçlar aranırken araçtan indirilenler ve yayalar kimlik kontrolünden geçirildi. Köpeklerinde kullanıldığı denetimlere burada da polis helikopteri destek verdi.

(FOTOĞRAF)

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