Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 42'nci gün; 2 bin 295 terörist etkisiz hale getirildi
2 bin 295 terörist etkisiz...
Diyarbakır'da 104 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı
Diyarbakır'da 104 köy ve mezrada...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Akar ve İçişleri Bakanı Soylu'dan bilgi aldı
Soylu ve Akar'dan şehitlerle ilgili...
Kamyonda yüklü trafo yola devrilince D-100'de trafik durdu 
İstanbul'da isyan ettiren kaza

İstanbul'da yarın bu yollara dikkat

İstanbul,() İSTANBUL'DA yarın oynanacak Fenerbahçe A.Ş.- T.M. Akhisarspor maçı ile 'Dünya Kadınlar Günü' miting programı nedeniyle Kadıköy ve Bakırköy'de bazı yollar trafiğe kapatılacak.  İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan...

İstanbul'da yarın bu yollara dikkat

İstanbul,()
İSTANBUL'DA yarın oynanacak Fenerbahçe A.Ş.- T.M. Akhisarspor maçı ile 'Dünya Kadınlar Günü' miting programı nedeniyle Kadıköy ve Bakırköy'de bazı yollar trafiğe kapatılacak. 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

KADIKÖY'DE KAPALI YOLLAR
04.03.2018 günü saat 19.00’da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak olan Fenerbahçe A.Ş.– T.M. Akhisarspor İlhan Cavcav Sezonu Spor Toto Süper Lig futbol müsabakası ile ilgili saat 16.00’dan itibaren trafiğe kapatılacak yollar aşağıda belirtilmiştir.
Trafiğe Kapatılacak Yollar
- Recep Peker Caddesi (Yoğurtçu Parkı Caddesi Kavşağından Bağdat Caddesi Kavşağına kadar olan kısım)
-  Kördere Sokak

BAKIRKÖY'DE KAPALI YOLLAR
"04.03.2018 Pazar günü ilimiz Bakırköy ilçesi Bakırköy Meydanda gerçekleştirilecek olan “Dünya Kadınlar Günüö miting programı nedeniyle etkinlik günü saat 05.00’den itibaren trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar aşağıda belirtilmiştir"
Trafiğe Kapatılacak Yollar
-İncirli Caddesi, (Yücetarla Caddesi kesişimi önünden meydana kadar çift yön)
-İncirli Caddesine bağlanan sokaklar,
-Şükran Çiftliği Sokak,
-Zuhuratbaba Caddesi,
-Fişekhane Caddesi,

Alternatif Güzergâhlar
Sahil Kennedy Caddesi,
Ekrem Kurt Bulvarı,
D-100 Yolu Ataköy mevkii,
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314