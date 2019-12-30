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İstanbul'da yarın bu yollar kapalı

Ali ABLAY - İSTANBUL - İSTANBUL'da yılbaşı tedbirleri kapsamında bir çok yol trafiğe kapalı olacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre kapalı yollar ve alternatif güzergahlar şu şekilde: BEYOĞLU- KAPAMA SAATİ:...

GENEL 30.12.2019, 18:33
İstanbul'da yarın bu yollar kapalı

Ali ABLAY - İSTANBUL - İSTANBUL'da yılbaşı tedbirleri kapsamında bir çok yol trafiğe kapalı olacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre kapalı yollar ve alternatif güzergahlar şu şekilde:

BEYOĞLU- KAPAMA SAATİ: 14.00
İstiklal Caddesi ve bu Caddeye bağlanan tüm yollara giriş kapatılacak.
1- Mete Caddesi - İnönü Caddesi trafiğe açık olup, Sıraselviler Caddesine giriş,
2- Sıraselviler Caddesinden İstiklal Caddesine bağlanan yollar,
3- Sıraselviler Caddesi Taksim Meydan istikameti,
4- Refik Saydam Caddesi'nden Asmalı Mescit Caddesi'ne giriş-çıkış,
5- Tarlabaşı Bulvarı üzerinde Zambak Sokak,
6- Atıf Yılmaz Caddesi (Sakızağacı Taksi Durağı) ve Balo Sokak girişleri,
7- Yeni Çarşı Caddesi, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokaktan İstiklal
Caddesine gidiş istikameti,
8- Meşrutiyet Caddesi,
9- Mumhane Caddesi - Maliye Caddesi kesişimi,
10- Necatibey Caddesi - Maliye Caddesi kesişimi,
11- Kılıç Ali Paşa Mescidi Sokak - Kılıç Ali Paşa Caddesi kesişimi,
12- Odun Meydanı Sokak - Kemamkeş Caddesi kesişimi,
13- Denizciler Sokak - Kemankeş Caddesi kesişimi
14- Yuva Sokak - Kemankeş Caddesi kesişimi,
15- Arapoğlan Sokak - Kemeraltı Caddesi kesişimi,
16- Vekilharç Sokak - Kemeraltı Caddesi kesişimi,
17- Kanarya Sokak - Kemeraltı Caddesi kesişimi,
18- Gece Kuşu Sokak - Mumhane Caddesi,
19- Sakızcılar Sokak - Kemeraltı Caddesi kesişimi,
20- Hamam Sokak - Kemeraltı Caddesi kesişimi,
21- Topçu Caddesi - Abdulhak Hamit Caddesi kesişimi,
22- Lamartin Caddesi Abdulhak Hamit Caddesi kesişimi,
23- Şehit Muhtar Bey Caddesi - Abdulhak Hamit Caddesi kesişimi,
24- Aydede Caddesi - Taksim Dolapdere Caddesi,
25- Ana Çeşmesi Sokak trafiğe kapatılacak.

Alternatif Güzergâhlar: Galata Köprüsünden gelen sürücülerin Kemeraltı Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi ve Dolmabahçe Caddesini kullanarak Beşiktaş istikametine, Unkapanı Köprüsünden gelen sürücülerin Şişhane Meydan, Refik Saydam Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarını takiben Divan Kavşak ve Cumhuriyet Caddesine yönlendirilecek.

ŞİŞLİ - KAPAMA SAATİ: 16.00
1- Mim Kemal Öke Caddesi,
2- Abdi İpekçi Caddesi,
3- Bostan Sokak,
4- Atiye Sokak,
5- Altın Sokak,
6- Prof. Dr. Fevzi Fevzioğlu Sokak,
7- Bronz Sokak trafiğe kapatılacaktır.
Akımlara alternatif olarak: Teşvikiye Caddesi, Bayıldım Caddesi ve Cumhuriyet Caddesine yönlendirilecek.

BEŞİKTAŞ - KAPAMA SAATİ: 15.00
1- Arnavutköy Mahallesinde 1. Bebek Arnavutköy Caddesi (Arnavutköy Polis Merkezi önündeki Cadde) ile Francalaca Caddesinden 1. Bebek Arnavutköy Caddesine inen Sokaklar: 
2- Mumhane Sokak,
3- Bakkal Sokak,
4- Tekkeci Sokak,
5- Dubaracı Sokak,
6- Beyazgül Caddesinin 1. Bebek Arnavutköy Caddesi inişi,
7- Satış Meydanı (Kireçhane Sokak),
8- Arnavutköy Deresi Sokak.

Alternatif Güzergâhlar:
1. Muallim Naci Caddesi üzerinden Ortaköy istikameti,
2. Cevdet Paşa Caddesi üzerinden Baltalimanı istikameti,
3. Cevdet Paşa Caddesi üzerinden İnşirah Caddesi devamı ile Bebek Yokuşundan Nispetiye

Caddesi istikameti.
KADIKÖY- KAPAMA SAATİ: 17.00
 Osmanağa Mahallesi
1- Söğütlüçeşme Caddesinden Bestekar Dilhayat Sokağına giriş,
2- General Asım Gündüz Caddesinden Kırtasiyeci Sokağına giriş,
3- General Asım Gündüz Caddesinden Serasker Caddesina giriş,
4- General Asım Gündüz Caddesinden Nailbey Sokağına giriş.
 Caferağa Mahallesi
1- General Asım Gündüz Caddesinden Nazmi Bey Sokağına giriş,
2- General Asım Gündüz Caddesinden Sakız Gülü Sokağına giriş,
3- General Asım Gündüz Caddesinden Dr. İhsan Ünlüer Sokağına giriş,
4- General Asım Gündüz Caddesinden Şair Latifi Sokağına giriş,
5- Dr. Esat Işık Caddesinden Badem Altı Sokağına giriş,
6- Badem Altı Sokaktan Ruşenağa Sokağına giriş,
7- Badem Altı Sokaktan Dalga Sokağına giriş,
8- Badem Altı Sokaktan Moda Caddesine giriş,
9- Badem Altı Sokaktan Fırıldak Sokağına giriş,
10- Badem Altı Sokaktan Gürbüztürk Sokağına giriş,
11- Badem Altı Sokaktan Cemal Süreyya Sokağına giriş,
12- Mühürdar Caddesinden Damga Sokağına giriş,
13- Mühürdar Caddesinden Albay Faik Sözener Caddesine giriş,
14- Albay Faik Sözdener Caddesinden Misbah Muayyes Sokağına giriş,
15- Albay Faik Sözdener Caddesinden Muvakkithane Caddesine giriş noktaları trafiğe
kapatılacak.

Alternatif Güzergâhlar:
1- General Asım Gündüz Caddesi,
2- Dr. Esat Işık Caddesi,
3- Mühürdar Caddesi,
4- Albay Faik Sözdener Caddesi,
5- Söğütlüçeşme Caddesi istikametlerine yönlendirilecek.
Caddebostan Mahallesi
1- Operatör Cemil Topuzlu Caddesinden Caddebostan İskele Sokağına giriş,
2- Şehit Kadir Yıldırım Sokaktan Caddebostan İskele Sokağına giriş,
3- Ogün Sokağından Caddebostan İskele Sokağına giriş,
4- Demirağa Sokaktan Caddebostan İskele Sokağına giriş,
5- Selin Sokaktan Caddebostan İskele Sokağına giriş,
6- Bağdat caddesinden Caddebostan İskele Sokağına giriş noktaları trafiğe kapatılacak.
Alternatif Güzergâhlar: Prof. Dr. Hulusi Behçet Caddesi, Kazım Özalp Sokak, Ogün Sokak istikametlerine yönlendirilecek.


 

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