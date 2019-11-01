İstanbul'da yağmur ve trafik (1)

Soner HASIRCIOĞLU - İstanbul - İSTANBUL'da yağmurla birlikte trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul'da dün öğle saatlerinde başlayan yağmur etkisini sürdürüyor. Yağmur ile birlikte trafik yoğunluğu da yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre, kentte saat 08.30 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 70'e ulaştı.

