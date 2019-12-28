İstanbul'da yağmur ve sulu kar

Alper KORKMAZ- Soner HASIRCIOĞLU-Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL, () İSTANBUL'da sabah saatlerinde yağmur ve sulu kar yağdı.

İstanbullular güne yağmur ve sulu kar ile uyandı. Kent genelinde yağmur etkili olurken, özellikle kuzey kesimlerde sulu kar yağdığı görüldü. Bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle korunmaya çalışırken, bazı vatandaşlar ise tentelerin altına sığındı.

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