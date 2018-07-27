İSTANBUL, () İSTANBUL'da yağmur sonrası gökkuşağı belirdi. Boğaz'ın üstündeki kara bulutlar yerini gökkuşağına bıraktı. Ortaya çıkan kartpostallık görüntüler kamerasına yansıdı.
(FOTOĞRAF)
İSTANBUL, () İSTANBUL'da yağmur sonrası gökkuşağı belirdi. Boğaz'ın üstündeki kara bulutlar yerini gökkuşağına bıraktı. Ortaya çıkan kartpostallık görüntüler kamerasına yansıdı. (FOTOĞRAF)
27 Temmuz 2018 Cuma 17:50
İSTANBUL, () İSTANBUL'da yağmur sonrası gökkuşağı belirdi. Boğaz'ın üstündeki kara bulutlar yerini gökkuşağına bıraktı. Ortaya çıkan kartpostallık görüntüler kamerasına yansıdı.
(FOTOĞRAF)
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