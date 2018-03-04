İstanbul'da yağmur

Murat SOLAK-Ramazan EĞRİ/İSTANBUL, () İstanbul'da bazı bölgelerde dolu ve sağanak yağmur etkili oluyor. Küçükçekmece'de önce yağmur ardından da dolu yağışı etkili oldu. Dolu yağışı kısa sürdü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı sağanak yağış uyarısının ardından sabah saatlerinden itibaren İstanbul genelinde yağmur etkili oluyor. Küçükçekmece'de yağmurun yanı sıra kısa süreli dolu yağışı etkili olurken sağnak yağmur ise devam ediyor. Yağmur nedeniyle trafikte aksamalara neden oluyor. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise ellerindeki eşyalarla korunmaya çalıştılar.

(FOTOĞRAF)