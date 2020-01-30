İstanbul'da yağmur etkili oluyor 

Soner HASIRCIOĞLU-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,() İSTANBUL'da gece saatlerinde başlayan yağmur etkili oluyor. Bazı vatandaşları yağmura hazırlıksız yakalanırken hazırlıklı olanlar ise şemsiyelerini açarak yağmurdan korundu. Kentte yağış aralıklarla etkisini göstermeye devam ediyor.