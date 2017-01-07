İstanbul'da vapur seferleri iptal oldu, gemi trafiği durdu (1)

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,() İstanbul'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Şehir Hatları tüm seferlerini iptal etti. İskelelerden yapılan anonslarda seferlerin iptal edildiği duyuruldu. Motor seferlerinin ise devam ettiği görüldü. Dentur Terminal amiri Ömer Faruk Çelikçi, "Vapur seferleri şu an için iptal. Yolcu motorları devam ediyor. Hava şartları kötüye giderse iptal edilebilir .Şu an seferlerimiz aksatılmadan devam ediyor" dedi.



BOĞAZ'DA GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPATILDI



İstanbu Boğazı'da çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada İstanbul Boğazı'nın saat 08.55 itibarıyla çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldığı bildirildi.



İDO'DA SEFER İPTALLERİ



İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) de hızlı feribot ve dış hat deniz otobüslerinde sefer iptalleri olduğunu duyurdu.



İDO'dan yapılan açıklamada iptal edilen seferler şöyle belirtildi:



-08:55 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü



-09:30 Bandırma - Yenikapı- Bostancı Deniz Otobüsü



-09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü



-09:45 Yalova - Yenikapı Ferry Cat tipi hızlı feribot



-09:45 Yenikapı - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot



-10:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot



-10:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot



10:20 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü



10:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü



11:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü



11:45 Yalova - Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot



11:45 Yenikapı - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot



12:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü



12:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü



14:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü



14:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü



15:00 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tk.-Armutlu Deniz Otobüsü



18:30 Bandirma - Yenikapı Hızlı Feribot

(FOTOĞRAF)