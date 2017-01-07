Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kıbrıs için harekete geçen STK'lar bildiri yayınladı
STK'lardan Kıbrıs bildirgesi
Bakan Işık: İncirlik Üssü, NATO üssü değil; yetki, Türkiye'dedir
Bakan Işık: İncirlik, NATO üssü...
Euronun yeni tarihi rekoru 3.8425 lira
Euronun yeni tarihi rekoru 3.8425...
Karşılıksız çeklerin tutarı 11 ayda 25.5 milyar liraya ulaştı
Karşılıksız çeklerin tutarı 25.5 milyar...

İstanbul'da vapur seferleri iptal oldu, gemi trafiği durdu (1)

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,() İstanbul'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Şehir Hatları tüm seferlerini iptal etti. İskelelerden yapılan anonslarda seferlerin iptal edildiği duyuruldu. Motor seferlerinin ise devam ettiği görüldü. Dentur...

İstanbul'da vapur seferleri iptal oldu, gemi trafiği durdu (1)

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,() İstanbul'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Şehir Hatları tüm seferlerini iptal etti. İskelelerden yapılan anonslarda seferlerin iptal edildiği duyuruldu. Motor seferlerinin ise devam ettiği görüldü. Dentur Terminal amiri Ömer Faruk Çelikçi, "Vapur seferleri şu an için iptal. Yolcu motorları devam ediyor. Hava şartları kötüye giderse iptal edilebilir .Şu an seferlerimiz aksatılmadan devam ediyor" dedi.


BOĞAZ'DA GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPATILDI


İstanbu Boğazı'da çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada İstanbul Boğazı'nın saat 08.55 itibarıyla çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldığı bildirildi.


İDO'DA SEFER İPTALLERİ


İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) de hızlı feribot ve dış hat deniz otobüslerinde sefer iptalleri olduğunu duyurdu.


İDO'dan yapılan açıklamada iptal edilen seferler şöyle belirtildi:


-08:55 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü


-09:30 Bandırma - Yenikapı- Bostancı Deniz Otobüsü


-09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü


-09:45 Yalova - Yenikapı Ferry Cat tipi hızlı feribot


-09:45 Yenikapı - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot


-10:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot


-10:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot


10:20 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü


10:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü


11:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü


11:45 Yalova - Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot


11:45 Yenikapı - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot


12:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü


12:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü


14:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü


14:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü


15:00 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tk.-Armutlu Deniz Otobüsü


18:30 Bandirma - Yenikapı Hızlı Feribot
(FOTOĞRAF) 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55