İstanbul'da vapur seferleri iptal oldu, gemi trafiği durdu (1)

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,() İstanbul'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Şehir Hatları tüm seferlerini iptal etti. İskelelerden yapılan anonslarda seferlerin iptal edildiği duyuruldu. Motor seferlerinin ise devam ettiği görüldü. Dentur Terminal amiri Ömer Faruk Çelikçi, "Vapur seferleri şu an için iptal. Yolcu motorları devam ediyor. Hava şartları kötüye giderse iptal edilebilir .Şu an seferlerimiz aksatılmadan devam ediyor" dedi.
BOĞAZ'DA GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPATILDI
İstanbu Boğazı'da çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada İstanbul Boğazı'nın saat 08.55 itibarıyla çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldığı bildirildi.
İDO'DA SEFER İPTALLERİ
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) de hızlı feribot ve dış hat deniz otobüslerinde sefer iptalleri olduğunu duyurdu.
İDO'dan yapılan açıklamada iptal edilen seferler şöyle belirtildi:
-08:55 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü
-09:30 Bandırma - Yenikapı- Bostancı Deniz Otobüsü
-09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
-09:45 Yalova - Yenikapı Ferry Cat tipi hızlı feribot
-09:45 Yenikapı - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot
-10:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot
-10:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot
10:20 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
10:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
11:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
11:45 Yalova - Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot
11:45 Yenikapı - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot
12:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü
12:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
14:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
14:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
15:00 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tk.-Armutlu Deniz Otobüsü
18:30 Bandirma - Yenikapı Hızlı Feribot
(FOTOĞRAF)