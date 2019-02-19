İstanbul'da vapur seferleri iptal (1)

İSTANBUL - Marmara'da yoğun sis nedeniyle İstanbul Şehir Hatları, tüm seferlerini iptal etti. İDO'nun ise Beşiktaş-Bostancı ve Harem-Sirkeci seferi iptal oldu

19 Şubat 2019 Salı 08:08