İSTANBUL - Marmara'da yoğun sis nedeniyle İstanbul Şehir Hatları, tüm seferlerini iptal etti. İDO'nun ise Beşiktaş-Bostancı ve Harem-Sirkeci seferi iptal oldu
İstanbul'da vapur seferleri iptal (1)
İSTANBUL - Marmara'da yoğun sis nedeniyle İstanbul Şehir Hatları, tüm seferlerini iptal etti. İDO'nun ise Beşiktaş-Bostancı ve Harem-Sirkeci seferi iptal oldu
19 Şubat 2019 Salı 08:08
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.