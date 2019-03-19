Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASALAR - Fed faiz toplantısı öncesi dolar 5.46 lirada
Fed faiz toplantısı öncesi dolar...
Hollanda’da polisin operasyon yaptığı bölgedeki Türkler: “Ruhsal sorunları vardı” 
Hollanda(daki saldırgan Türk asıllı çıktı
İmamoğlu'ndan Adalar'da oturanlara uluşımda yüzde 40 indirim sözü
Adalar'da oturanlara uluşımda yüzde 40...
Hollanda'da silahlı saldırı: 3 ölü, 9 yaral
Hollanda'da silahlı saldırı: 3 ölü,...

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul genelinde daha önce belirlenen 18 adrese operasyon düzenledi.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul genelinde daha önce belirlenen 18 adrese operasyon düzenledi.

Operasyon düzenlenen adreslerden biri de Kağıthane İbrahim Sokak'ta bulunan iki katlı evdi. Polislerin geldiğini gören bir şüpheli, uyuşturucu maddeyi arka kapıdan sokağa attı. Polis ekipleri de sokağa atılan uyuşturucu maddeyi muhafaza altına alarak eve girdi. Baskın yapılan adreste bir süre arama yapan polis ekipleri evde bulunan şüphelileri gözaltına aldı. Baskın yapılan diğer adreslerde de çok sayıda kişinin  gözaltına alındığı öğrenildi. Sağlık kontrolünden geçirilen gözaltılar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğüne götürüldü. 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328