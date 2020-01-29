İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'lere ulaştı 

İstanbul'da akşam saatlerinde ara ara etkisini gösteren yağış nedeniyle yoğun trafik etkili oldu. Trafik yoğunluğu saat 18.50'de yüzde 83'lere kadar ulaştı.

İstanbul'da akşam saatlerinde yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu oluştu. D-100 Karayolu TEM Otoyolu'nda uzun araç kuyrukları oluştu. İlerlemekte güçlük çeken sürücüler uzun süre trafikte beklemek zorunda kaldı. Yoğunluk Anadolu yakasında Maltepe D-100'de etkili olurken, D-100 Karayolu'nun Okmeydanı ve Çağlayan mevkiilerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Bazı ambulansların trafikte kaldıkları gözlendi. Öte yandan trafikten kaçmak isteyenler metrobüse yöneldi. Okmeydanı Perpa metrobüs durağında da kısa süreli yoğunluk oluştu.