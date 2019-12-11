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İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 76'YA ULAŞTI (Mecidiyeköy)
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaştı Murat DELİKLİTAŞ-Ramazan EĞRİ-Özgür EREN-Gamze ŞİMŞEK-Şahin BOZKURT/ İSTANBUL İSTANBUL'da akşam saatlerinde başlayan yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 80'e...
GENEL 11.12.2019, 22:21
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaştı
Murat DELİKLİTAŞ-Ramazan EĞRİ-Özgür EREN-Gamze ŞİMŞEK-Şahin BOZKURT/ İSTANBUL İSTANBUL'da akşam saatlerinde başlayan yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 80'e çıktı. Yoğun trafik nedeniyle TEM Otoyolu ve D 100'de uzun araç kuyrukları oluştu.
İstanbul'da akşam saatlerinde yoğun trafik etkili oldu. Yoğunluk, hem Avrupa hem de Anadolu Yakasında özellikle TEM Otoyolu ve D100 Karayolunda etkisini gösterdi. Saat 19.00'da yüzde 76'ya varan yoğunluk nedeniyle D-100 Karayolunun bazı noktalarında trafik durma noktasına geldi.
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