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İstanbul'da terör operasyonu: 6 tutuklama

İSTANBUL'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İstanbul'da terör operasyonu: 6 tutuklama

İSTANBUL'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, PKK/KCK terörörgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar doğrultusunda, gözaltına alınan şüpheli C.M.'nin üzerinde çıkan hafıza kartının incelendiği belirtildi.

İnceleme neticesinde hafıza kartında kentte gerçekleştirilmiş ve yapılması planlanan eylemlere ilişkin raporun bulunduğu tespit edildiği ifade edildi. Rapordan elde dilen bilgiler doğrultusunda kimlikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması, silah ve benzeri malzemelerin ele geçirilmesine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandığı iki şüpheliye ise ev hapsi uygulandığı bildirildi.

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