Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 42'nci gün; 2 bin 295 terörist etkisiz hale getirildi
2 bin 295 terörist etkisiz...
Diyarbakır'da 104 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı
Diyarbakır'da 104 köy ve mezrada...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Akar ve İçişleri Bakanı Soylu'dan bilgi aldı
Soylu ve Akar'dan şehitlerle ilgili...
Kamyonda yüklü trafo yola devrilince D-100'de trafik durdu 
İstanbul'da isyan ettiren kaza

İstanbul'da terör operasyonu: 3 gözaltı

İstanbul,() İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Şüphelilerin, PKK/KCK terör örgütünün kırsal yapılanmasına eleman aktarımı...

İstanbul'da terör operasyonu: 3 gözaltı

İstanbul,()
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Şüphelilerin, PKK/KCK terör örgütünün kırsal yapılanmasına eleman aktarımı yaptıkları iddia edildi.

Emniyet'ten yapılan açıklamada şöyle denildi:
"İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce PKK-KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında PKK-KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve terör örgütünün kırsal yapılanmasına eleman aktarımı faaliyetlerinde bulunan 8 kişinin yakalanmasına yönelik 03.03.2018 günü ilimiz Esenyurt, Fatih, Sultangazi ve Üsküdar ilçelerinde 10 adrese yapılan eş zamanlı operasyon sonucu 3 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalanan şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda dijital malzemeler ele geçirilmiştir"
5 kişiyi yakalamak için çalışmalar devam ediyor. 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314