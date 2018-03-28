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İstanbul'da terör operasyonu: 22 gözaltı

Çağatay KENARLI-İSTANBUL,() İSTANBUL Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi ve Gün Matbaacılığa yönelik düzenlediği operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. TEM...

İstanbul'da terör operasyonu: 22 gözaltı

Çağatay KENARLI-İSTANBUL,()
İSTANBUL Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi ve Gün Matbaacılığa yönelik düzenlediği operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.
TEM ekipleri, sabah saatlerinde terör örgütü PKK’nın basın yayın faaliyetleri içinde olduğu iddia edilen matbaaya operasyon düzenledi. Matbaa sahibi, çalışan ve yöneticilerine yönelik İstanbul’da 9 ilçede ve Diyarbakır’da sabah saatlerinde eşzamanlı yapılan operasyonda 21 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1 tabanca, 2 şarjör ile çok sayıda örgütsel dergi, kitap ve dijital materyaller ele geçirildi.

GAZETEYE KAYYUM ATANDI
Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri ise Gün Matbaacılıkta basılan Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi’ne giderek gazetenin TMSF'ye devredildiğini ve kayyum atandığını bildirdi. Polis ekipleri gazetenin imtiyaz sahibi İhsan Yaşar’ı gözaltına aldı. Polis ekipleri gazetenin Beyoğlu’da bulunan binasında arama yaptı.

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