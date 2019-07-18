Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
YKS sonuçları açıklandı
YKS sonuçları açıklandı
AK Parti'li Çelik: AB yaptırımlarının Türkiye'ye etkisi olmayacak
AB Türkiye'ye etki edemez
Oruç Reis'e yeni görev
Oruç Reis'e yeni görev
'Pençe'de terör örgütüne ağır darbe
Terör örgütüne ağır darbe

İstanbul'da terör operasyonu: 17 gözaltı

istanbul - İSTANBUL'da terör örgütü DEAŞ ve HTŞ'ye yönelik operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri DEAŞ ve HTŞ ile bağlantılı oldukları...

İstanbul'da terör operasyonu: 17 gözaltı

istanbul - İSTANBUL'da terör örgütü DEAŞ ve HTŞ'ye yönelik operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri DEAŞ ve HTŞ ile bağlantılı oldukları ve Suriye'de sözde cihat etmeye gidip gelen kişilere lojistik destek sağlandığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
İstanbul'da 9 Temmuz'da 12 ilçede 20 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeye el konuldu. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Sorgularının ardından adliyeye gönderilen şüpheliler 'adli kontrol' şartı ile serbest bırakıldı.

(FOTOĞRAF)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.