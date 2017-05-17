İstanbul'da taksilerde yeni dönem: İTAKSİ

Ezgi ÇAPA/İSTANBUL,() İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), cep telefonuna indirilen bir yazılımla en yakın taksiyi çağırarak, güvenli yolculuk yapılmasını sağlayacak İTAKSİ uygulamasını basına tanıttı. İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşen ‘Akıllı Şehirler Fuarı’ kapsamında, İstanbul’daki tüm taksilerde uygulanacak İTAKSİ uygulaması hakkında basına bilgi verdi.

BOŞTA GEZEN ARAÇLARININ SAYISINI AZALTACAK

Uygulamanın ilk etapta 4 bin takside hayata geçirileceğini söyleyen İBB Genel Sekreteri Baraçlı, “İTAKSİ uygulaması ile sisteme kayıtlı araçların bir merkezden takibini yapmak, çağrı merkezi sayesinde vatandaşımızın taksiye daha hızlı ulaşabilmesini sağlamak, boşta gezen araçlarının sayısını azaltarak trafiği rahatlatabilmek ve ulaşımı erişilebilir hale getirmek için çalışmaları başlatıyoruz” dedi. Uygulamanın Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yerli yazılım ile hayata geçirildiğini belirten Baraçlı, araçlarda İstanbulkartın da kullanılabileceğini söyledi.

TAKSİLERDE İSTANBULKART İLE ÖDEME DÖNEMİ

Taksinin direksiyonuna geçen Baraçlı uygulamanın detaylarını basın mensuplarına anlattı. Araçların merkezi sistemden takip edileceğini ifade eden Baraçlı, “Uygulamayı telefona indiriyoruz. En yakın taksi ile yolcuyu birbiriyle buluşturuyor, seyahati başlatıyoruz. Sonra da ödemeyi İstanbul kartla da yapıyoruz. Ödeme noktaları, seyahat güvenilirliği ve vatandaş mutluluğu açısından çok önemli bir çalışma” dedi. Araçların renklerinin segmentlerine göre belirlendiğini söyleyen Baraçlı, “UKOME’nin aldığı kararla taksilerde yeni segmentler oluşturmaya çalışıyoruz. Bazılarının ücret tarifeleri farklı olacak” dedi. Taksilerde sarı renk normal segment, turkuaz renk ise üst segmenti gösterecek.

İTAKSİ ÖZELLİKLERİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yetkilendirilmiş ve sisteme kaydedilmiş araçlar için, akıllı telefonlar üzerinden yolcuların sorgulama ve çağrı yapılabilmesi; en uygun güzergah alternatiflerinin sunulması; araçların uzaktan izlenebilmesi ve bunlardan çağrı kapsamında olanların yolcuya yönlendirilmesi; puanlanma sistemi ile müşteri memnuniyetinin arttırılması; hangi araçta hangi şoförün çalıştığının takibi ve şoför hizmet kalitesinin sağlanması; güvenin ve emniyetin arttırılması; zaman, yakıt kayıpları ve bekleme sorunlarının engellenmesi, trafikte boş dolaşan taksi sayısının azaltılması ile gereksiz trafik yoğunluğunun engellenmesi; nakit ödeme dışında alternatif ödeme yöntemlerinin olması; sisteme kayıtlı taksilerin takibi ile mükerrer taksi plakası kontrolünün sağlaması.

TAKSİCİNİN İŞİNİ KOLAYLAŞTIRAN ÇÖZÜMLER

Aracın boşta gezmesine gerek kalmadan yolcu ile buluşması; yakıt ve zaman tasarrufu; güvenlik kamerası, panik düğmesi ve GPS ile takip; kurulacak tablet ile sürücüye anlık navigasyon desteği; sistemde tüm yolculukların kayıtlı olması; elektronik ödeme taleplerine cevap verebilme; taksilerdeki hizmet kalitesinin yükseltilmesiyle taksicilik mesleki standartları yükselmesi.

YOLCUNUN İŞİNİ KOLAYLAŞTIRAN ÇÖZÜMLER

Yolculuk öncesinde yaklaşık ücreti hesaplayabilme; tek tuş ile taksi çağırabilme; güvenli yolculuk; kredi kartı ve İstanbul Kart ile ödeme; kaybolan eşyalara ulaşabilme; çoklu dil desteği; sürücüleri puanlayabilme, puana göre taksici seçebilme; sık kullanılan adresleri kaydetme; araç segmentine göre (Sarı taksi, Turkuaz Taksi, Siyah Taksi, Deniz Taksi) taksi çağırma; ileri tarihli veya periyodik tekrarlayan rezervasyon yapabilme.

İTAKSİ NASIL ÇALIŞIR?

- Araç çalıştığında cihaz otomatik olarak çalışır ve araç çalıştığı müddetçe cihaz da çalışacaktır.

- Aracın çağrı kabul etmesi için, sürücünün sisteme giriş yapması gereklidir.

- Sürücü kimliği doğrulaması veritabanı üzerinden yapılacaktır.

- Veritabanı zamanında cevap vermez ise, Taksi Yönetim Portalı veritabanındaki bilgiler ile doğrulama yapılacaktır.

- Sisteme, kayıtlı sürücüler tarafından giriş yapılmadığı durumlarda, sürücünün yolculuk başlatması engellenmez ancak yönetime bildirimde bulunulur.

- Cihaza yeni bir sürücünün giriş yapabilmesi için, mevcut kullanıcı oturumu onay alınarak sonlandırılır.

- Çağrı ekranında, harita üzerinde aracın konumu, müşteri kabul mesafesi ve müsaitlik durumu (meşgul/uygun/yolcu var) görülür. Müşteri kabul mesafesi yönetimce belirlenen aralıktan seçilir.

- Yolculardan çağrı geldiğinde; çağrı oluşturan yolcunun (maskelenmiş) isim ve soyisim bilgisi, çağrı oluşturulan adres, ödeme tipi, aracın ve yolcunun harita üzerindeki konumu ve çağrı başlangıç noktasına rota oluşturulan bir ekran gelir.

- Gelen çağrıda “Kabul et” ve “Yoksay” butonları vardır. Sürücü çağrıyı kabul ederse “Yolcuya Gidiliyor” ekranı gelir. Bu ekranda müşterinin konumu ve o noktaya rotalama görülür. Müşteriye ulaşıldığında “Seyahati Başlat” butonu veya ilgili taksimetre butonu ile seyahat başlatılır.

- Gelen çağrı reddedilirse uygulama çağrı ekranına geri döner.

- Çağrı kabul edildikten sonra yolcuya gidilen süre içerisinde uygulama içi arama yapılabilir. (Yolcu soyismi maskelenip, telefon numarası gizlenir.)

- Çağrı kabul edildikten sonra iptal edilmesi durumunda, açılan ekranda iptal gerekçesi girilerek çağrı sonlandırılmış olur.

- Ekranda ; Yolcu (maskelenmiş) isim-soyisim bilgisi; Harita üzerinde aracın konumu ve hareketleri; (Yolcu tarafından bitiş noktası girilmişse) gidilecek adrese yol tarifi vardır. Ayrıca bitiş noktası girilerek sürücü tarafından yol tarifi alınabilme seçeneği yer alır.

- Bitiş noktasına gelindiğinde, sürücü “Seyahati Bitir” butonu veya ilgili taksimetre butonu ile seyahati tamamlar ve “Ödeme Ekranı”na geçilir.

- Seyahatin bitirilmesi ile yolcu da “Ödeme Ekranı”na yönlendirilir.

- Sürücü seyahat boyunca araçta bulunan “Acil Durum Butonu”nu kullanabilir.

- Yolcu seyahat anında ödeme tipini değiştirmek isterse kredi kartından nakit ödemeye direk geçiş yapabilir. Nakitten kredi kartına geçiş yapabilmek için sürücünün onayı gerekir.

- İTAKSİ Modülü hem taksici ve hem de taksi kullanıcı ara yüzleri bulunan bir uygulamadır.

PROMOSYONLAR VE TEŞVİKLER

Yolcu, sistem tarafından tanımlanan promosyonları görmek, incelemek veya kendi gireceği promosyon kodlarını tanımlamak için menüde bulunan “Promosyonlarım” sayfasına gider. Sistem tarafından tanımlanan veya kod girerek tanımlanan promosyonların -varsa- kullanım sürelerini (tarihlerini) burada görüntüleyebilir. Yeni promosyon kodu bu sayfadaki butonun yönlendirdiği sayfa ile girilebilir.

PROJE SÜRECİ

İBB İtaksi projesi lansmanı yapıldıktan sonra ilk 4 bin adet taksi için ekipman montajına başlanılacaktır. Montaj alanı olarak İETT Hasanpaşa ve İETT Topkapı Garajları seçilmiş olup, söz konusu alanlarda 8’er adet olmak üzere toplam 16 aracın aynı anda montaj yapılabileceği montaj istasyonu mevcuttur. İlk 4000 taksi çalışma ruhsatnamelerinin süreleri bitenlerden seçilecek olup sonraki aşamada 17.395 taksinin peyderpey sisteme kaydolması hedefleniyor.

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