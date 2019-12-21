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İstanbul'da taksici aracında bulduğu 250 bin lira değerindeki dövizi sahibine teslim etti

Anıl UÇAN/İSTANBUL()- İSTANBUL Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’ndan aldığı yabancı yolcuyu Taksim’de otele bıraktıktan sonra aracında yolcunun 250 bin lira değerinde dövizi unuttuğunu fark eden taksi şoförü Kurtuluş Kara,...

GENEL 21.12.2019, 12:00
İstanbul'da taksici aracında bulduğu 250 bin lira değerindeki dövizi sahibine teslim etti

Anıl UÇAN/İSTANBUL()- İSTANBUL Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’ndan aldığı yabancı yolcuyu Taksim’de otele bıraktıktan sonra aracında yolcunun 250 bin lira değerinde dövizi unuttuğunu fark eden taksi şoförü Kurtuluş Kara, parayı sahibine teslim etti.

Sabiha Gökçen Havaalanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi (SAWKOOP)’ta çalışan taksi şoförü Kurtuluş Kara geçtiğimiz Salı günü İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Taksim’e götürmek üzere 2 yabancı turisti taksisine aldı. Yolcuları Taksim’e bıraktıktan sonra dönüş yolculuğuna başlayan Kurtuluş Kara, yaklaşık 45 dakika sonra aracın arka koltuğunda bir çanta fark etti. Çantayı açtığında içinde 250 bin lira değerinde dövizi fark eden Kurtuluş Kara, turistleri bıraktığı otele geri dönerek parayı sahibine teslim etti.

“250 BİN LİRAYI TUTANAK KARŞILIĞINDA TESLİM ETTİM”

Demirören Haber Ajansı'na() konuşan taksi şoförü Kurtuluş Kara, "Havalimanında yolcu beklediğimiz hatlardan sıram gelince biri kadın iki yabancı yolcuyu aracıma aldım. Piyalepaşa’ya gittik. Otelde 2 dakika beklememi istediler. Otel doğru mu, yoksa yanlış mı? diye teyit etmek için beni beklettiler. Ben de dışarı onları bekledim. Bu yolculardan erkek olan geri geldi ve valizlerini teslim ettim. Ücretimi aldım ve havalimanına dönmek için yola çıktım. Yaklaşık 40-45 dakika sonra yolcu almak için durdum. Bu yolcu bana arka koltukta çanta olduğunu söyledi. Ben de yolcuya başka bir taksiye binmesini rica ettim. Çünkü unutulan çantayı sahibine geri vermem gerekiyordu. Sonra Sabiha Gökçen Havaalanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi’nde ki kendi üstlerime söyledim. Onlar, 'gittiğin otele git, yolcuları bulabilirsen tutanak eşliğinde teslim et eğer bulamazsan merkeze getir' dediler. Tekrar otele döndüğümde yolcular çantalarını ututtuklarının da farkında değildi. Otel görevlisine yolcuları çağırması konusunda ricada bulundum ve yolcuları çağırdılar.Çantayı büyük bir ihtimalle kadın yolcu bırakmıştı. Koltuğumun arkasındaydı. Kendilerine çantayı tutanak karşılığı teslim ettim. Çantanın içerisinde yüklü miktarda para vardı. Bu para  250 bin lira değerinde dövizdi. Ben de kendilerine tutanak eşliğinde teslim ettim” dedi.

“HELAL KAZANDIĞIM PARA BANA YETİYOR”

Çantayı alıp gitmeyi düşünmediğini ve kazandığı paranın kendisine yettiğini belirten taksi şoförü Kurtuluş Kara, "Çantayı teslim etmek için gittiğimde yolcular teşekkür etti. Biz de tutanak karşılığında teslim ettik.İlk defa böyle bir durumla karşılaştım. Alıp gitmek aklımdan geçmedi çünkü ailemden böyle bir şey görmedim ve kazandığımız helal para bana yetiyor” diye konuştu. 

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