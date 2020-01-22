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İstanbul'da sürücülere buz sürprizi
GENEL 22.01.2020, 12:10
İSTANBUL'da sabah saatlerinde evlerinden çıkan sürücüler buz tutan araç camları nedeniyle uzun süre uğraşmak zorunda kaldı. İstanbul'da hava sıcaklığı gece saatlerinde eksi derecelere düştü
Havanın soğumasıyla birlikte İstanbul'da araç camları buz tuttu. Sabah işe gitmek için aracının başına gelenler buzlu camlar nedeniyle zor yaşadı. Vatandaşlar camları temizlemek için bir süre uğraştı. Camları temizleyen sürücüler daha sonra yola koyuldu.
Havanın soğumasıyla birlikte İstanbul'da araç camları buz tuttu. Sabah işe gitmek için aracının başına gelenler buzlu camlar nedeniyle zor yaşadı. Vatandaşlar camları temizlemek için bir süre uğraştı. Camları temizleyen sürücüler daha sonra yola koyuldu.
(FOTOĞRAF)
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